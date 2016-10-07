Boeing 777–300 ve 777X Kruger Flapleri KALE Havacılık’tan

Boeing, Türkiye’deki ticari uçak tedarik zincirini daha da geliştirmek amacıyla KALE Havacılık ile yeni bir anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Boeing ve KALE Havacılık, dünyanın en büyük ve en randımanlı çift motorlu ticari

uçakları olacak olan 777–300 ve 777X için Kruger flap üretiminin KALE Havacılık

tarafından üstlenmesine ilişkin aynı masaya oturdu.

Mevcut durumda, Boeing 747–8 için kanat iskelet çubukları üretmekte olan KALE

Havacılık, 737–9 MAX için kanat bağlantı elemanları, kanat iskelet çubukları ve kanat

ana kirişi takviyelerinin üretimine ilişkin ihaleleri de kazandı.

“Boeing ve KALE Havacılık’ın ilişkisi uzun yıllara dayanıyor. KALE Havacılık,

1997’den bu yana Boeing’in tüm ticari uçak programlarında yer almakta.” şeklinde görüş

bildiren Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın sözlerine şöyle devam etti; “Bu

yeni anlaşmalar, Türkiye’deki uzay ve havacılık üretiminin artırılması ilkesine olan

bağlılığımızın yanında, KALE Havacılık’ın kalite, maliyet, güvenilirlik ve alım gücü gibi

gereksinimlerimizi yerine getirebilme yeteneğine duyduğumuz sonsuz güvenin apaçık

göstergesi.”

“Boeing ile bugüne dek imza atmış olduğumuz ortaklıklar, iş ilişkilerimizi ve Türk

havacılık ve uzay sanayiine verdiğimiz ortak desteği daha da güçlendirme fırsatı

sunacak.” şeklinde görüş bildiren Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay

sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’den Boeing Performans Mükemmellik Ödülü alan ilk

tedarikçi olmak bizim için gurur kaynağı. Boeing’in, ileri vadede büyümesi için büyük bir

fırsat olan 777X ve 737 MAX gibi yeni ve yenilikçi programlara katkı sağlamak üzere

KALE Havacılık’ı tercih etmesinden özellikle mutluluk duyuyoruz.”

Boeing’in Türkiye ile 70 yıldan fazla süredir uzun soluklu bir ilişkisi mevcut.

Türkiye’deki havayolu şirketlerine ticari uçak temin eden, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne

savunma ürünleri sağlayan Boeing, Türk havacılık ve uzay sanayiinin güvenilir ortağı

olarak biliniyor.