B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
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CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Almanya’da büyüme beklentilere yakın
Trafik sigortasında, ‘Tavan fiyat’ gözden geçirilecek
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Bitcoin’de toparlanma devam ediyor
Bitcoin’de toparlanma devam ediyor
Dijital para Bitcoin’in fiyatında toparlanma devam ediyor.
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Trafik sigortasında, ‘Tavan fiyat’ gözden geçirilecek
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Havacılık Haberleri
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Trafik sigortasında, ‘Tavan fiyat’ gözden geçirilecek
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Güney Gaz Koridoru projesinde sona yaklaşıldı
Türk Eximbank’ın kârı yüzde 35 arttı
SPK’dan sermaye artırımı düzenlemesi
Sis nedeniyle uçaklar Trabzon’a inemiyor
Ziraat Bankası, China Development Bank’tan kredi aldı
Brent petrol 63 dolar seviyesinde
Tesla çok yakında Türkiye pazarına giriyor
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
Esnaf, Sevgililer Günü’nden 10 milyar lira ciro bekliyor
Nihat Zeybekci: Yerli kripto para üretimi doğru değil
Twitter, ilk kez kârını açıkladı
Petrolde son iki yılın en sert haftalık düşüşü
Dolar yatırımcısı bu hafta kazançta
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TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
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Türk Hava Yolları
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B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi