Bebek Ağladı Uçak Erken İndi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Antalya seferini yapan uçağındaki bir bebek rahatsızlanıp aşırı şekilde ağlamaya başlayınca pilot kendisinin inişte sıraya sokulmaması için direkt iniş istedi.Havada iniş için sıra beklemesi gereken uçak Antalya’ya 29 dakika erken indi.

THY’nin TK-2432 sefer sayılı Boeing 737 800 tipi uçağın kaptan pilotu kalkıştan sonra Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek uçakta bir yaşında bir bebeğin sürekli ağladığını rapor ederek, Antalya inişinde kendisine direkt rota verilmesini istedi.

Saat 13.05’te Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçağın pilotu kalktıktan sonra çocuğun ağlama sesine dayanamayarak kuleden yardım istedi. Bunun üzerine İstanbul Hava Trafik Kontrol Kulesi Antalya Hava Trafik Kontrol kulesine haber vererek TK-2432 kodlu THY uçağının inişte sıraya sokulmaması ve direkt rota verilmesini talep etti.

İstanbul Kule ile Pilot arasında şu konuşma gerçekleşti:

Pilot – “Efendim ayrıca uçakta aşırı derecede ağlayan bir yaşında çocuk var. Mümkün olduğu kadar direkt rotayla Antalya’ya gitmek isteriz.”

Kule – “Anlaşıldı direkt rotayla devam edin.”

Bunun üzerine normal de bir saat 15 dakika devam eden uçuş süresi 46 dakikada bitirildi.