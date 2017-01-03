Barbaros Şansal’a TGS Personeli Saldırdı

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Barbaros Şansal gece saatlerinde Türkiye’ye geldi. Uçaktan indiği sırada yolcuları galeyana getiren TGS personeli önce modacı Barbaros Şansal’a küfür etti sonra saldırdı.
Polisin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı yolcuları durdururken apronda polis aracına bindirilmeye çalışılan Barnaros Şansal’a araç içinde vurmaya çalışan TGS personellerine müdahale edilmemesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte o görüntüler;
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