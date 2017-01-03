Barbaros Şansal’a Saldırıda Son Dakika Gelişmesi

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları sonrası KKTC’den sınır dışı edilmiş, dün akşam Atatürk Havalimanı’nda saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası gözaltına alınan Barbaros Şansal’a bazı tweetlerinin ve yayınladığı videonun sorulduğu öğrenildi. Avukatı Efkan Bolaç ise Şansal’ın belinden, böbreklerinden ve kasıklarından darbe aldığını açıkladı. Bu arada saldırıya karıştığı belirlenen 12 kişinin Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ifadeleri alındı. İfadesi alınanların havalimanında görevli TGS çalışanları olduğu öğrenildi.

Yıl başı gecesi yayınladığı videosunun ardından KKTC’den sınırdışı edilen, Türkiye’ye döndüğünde havalimanında bir grubun

linç girişimine maruz kalan modacı Barbaros Şansal’ın ifadesi ortaya çıktı. CNN Türk’ün haberine göre, Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde Şansal’a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.

Reina baskını sonrası “işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul’da silahla insanları taradı, özeti budur” şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Barbaros Şansal, “Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline’ım da böyle bir twit görmedim” yanıtını verdi. Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye’den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Avukat Efkan Bolaç, Şansal’ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.

12 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Bu arada olaya karıştığı belirlenen saldırganların Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ifadeleri alındı. DHA’nın haberine göre, Şansal’a saldıranlar milli duygularına hakim olamadıkları için bu eylemi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay sonrası ulaşılan bazı personelin ifadelerinde şöyle denildi:

“Uçağı açığa park ettirdik. Daha sonra prosedüre göre ilk önce veya en son indirilmesi gerekiyordu. Kişi ortalarda ekonomide oturuyordu. Yolcuları indirdikten sonra en son aldık. Bu arada polis arkadaşlar diğer yolcuları otobüse almıştı. Uçakta gelirken fiziksel temasta bulunulmuş. Çıkan arbade nedeniyle uçak KKTC’den de rötarlı kalktı. KKTC’den bir polis nezaretinde geldi. Uçaktan aldık. İndirilirken apronda çalışanlar direkt şahsa doğru saldırıya geçti. Polis arkadaşlar da koruma kalkanı yaptı. Şahısta herhangi bir darp yok. Hızlıca merdivenden indirip arabaya yönlendirilirken ayağı kaydı ve yere düştü. Merdivende kaldırıp arabaya getirdik.”

Bu arada 12 TGS yer görevlisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

TGS görevlilerinden birisinin de,”Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık” şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

BARBAROS ŞANSAL’A HAVALİMANIDA LİNÇ GİRİŞİMİ

Barbaros Şansal’ın bindiği uçak dün gece Atatürk Havalimanı’na inmesinin ardından apronda bekleyen bir grup linç girişiminde bulundu. Cep telefonuyla çekilen görüntüde Şansal’ın yerde olduğu ve darp edildiği görüldü. Terörle mücadele ekipleri Şansal’ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan araca bindirip özel bir kapıdan çıkardı ve gözaltına alındı.

BARBAROS ŞANSAL NE DE