Barbaros Şansal’a Atatürk Havalimanı’nda Saldırı

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Barbaros Şansal gece saatlerinde Türkiye’ye geldi. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal’a saldırdı. Saldırgan grubun elinden güçlükle kurtarılan Şansal, gözaltına alındı.

Ünlü modacı Barbaros Şansal’ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve birçok kişinin tepkisini çeken görüntülerin ardından KKTC İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Yılbaşı tatili için geldiği KKTC’de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları’nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul’a gönderildi. Barbaros Şansal’a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

BARBAROS ŞANSAL’LA YOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal’ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.

TÜRKİYE’YE GELDİĞİ ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Barbaros Şansal gece saatlerinde Türkiye’ye geldi. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal’a saldırdı. Saldırgan grubun elinden güçlükle kurtarılan Şansal, gözaltına alındı. Saldırı anı sosyal medyada paylaşıldı.

BARBAROS ŞANSAL NE DEMİŞTİ?

Modacı Barbaros Şansal ‘B… boğul Türkiye’ sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanıyor: “2017’de hepinize g…i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre’ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs’tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa’ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B… boğul Türkiye”