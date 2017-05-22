B Kapısı 9. Sayı Çıktı

Değerli okurlar;

B Kapısı dergisinin ilk sayısında editör olarak görev almıştım. Dergimiz o günden bugüne kadar büyük yollar aldı. Bu sayıyla beraber yeniden size seslendiğim için oldukça heyecanlı ve mutluyum.

Bu son sayımızla dergide bir dizi yeniliğe imza attık. Bu yeniliklerin ilki; dergimizin sayfa sayısını düşürmek oldu. Bu sayede bülten görüntüsünü yok etmek ve okunabilirliği artırmayı hedefledik. Yazar kadromuzu kurduk ve konuları titizlikle seçmeye gayret ettik. Arka kapağımızı da reklama kapattık. Tabi ki esas amaçlarımızdan biri olan ve her geçen gün daha ileriye taşıdığımız okulumuzun tanıtımını yapmaya devam ettik. Çünkü mezunlarımıza yeni kapılar açmanın, istihdamlarını kolaylaştırmanın bir yolu verilen eğitimin kalitesini arttırmak diğer yolu da kendini anlatabilmekten geçtiğini bilmekteyiz.

B KAPISI 9. SAYIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ…



Verdiğimiz eğitimin kalitesini arttırmak için neler yaptık?

Atölye ve donanımlarımızı yeniledik, eksiklerimizi giderdik ve yetkili otorite olan SHGM ye başvurduk. Bu süreçte SHGM eski Genel Müdürümüz Sn. Bilal EKŞİ ve ekibi bize kapılarını sürekli açık tuttu ve önerilerde bulundu. Bu vesile ile sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Sonuç?

SHY Part 66 ya uygun bir eğitim verdiğimiz ve 200’e yakın iş/görevi öğrencilere yaptırabildiğimiz denetlenerek Türkiye’nin ilk SHY 147 Tanınan Okul Sertifikasına sahip okul olduk.

Peki istihdama yönelik neler değişti?

Dürüst olmak gerekirse; Bir şey değişmedi.

Peki iyi bir uçak bakım eğitimini kimler verir ?

Denetime hiç girmeyen veya girip başarılı olamayan okullar?

Hiç atölyesi, laboratuvarı olmayan okullar?

Havacılık ile hiç bir ilgisi olmayan okullar?

SHGM tarafından belgelendirilen ve denetlenen okullar?

İşte tüm bu soruların cevabı Türk Sivil Havacılığına hizmet edecektir.

Dergimizde havacılıktan, bizden ve hayattan bahseden yazılar hazırladık.

Umarım sizler de beğenir ve okumaktan zevk alırsınız.

B Kapısı bir havacılık dergisidir.

B Kapısı bir eğitim dergisidir.

B Kapısı tekniğe açılan bir kapıdır.

Saygılarımla …

Hüseyin GÜNAD

Bağcılar MTAL.

SHY 147 Tanınan Okul Koordinatörü

B KAPISI 9. SAYIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ…