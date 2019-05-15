B Kapısı 11. Sayı Yayında…

Değerli okurlar,

Havacılığı ve hayatı ciddiye alan dergi B Kapısı’nın yeni sayısı ilekarşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz.

Bu sayımızda yine iki kapağın arasına havacılık, eğitim, haber, hikâye, sinema ve şiir sığdıran dergimiz zengin bir içerik ile okuyucularını bekliyor.

B Kapısı bu sayısında da kadrosunu genişletmeye devam ediyor. “Belkıs Hanım, İlk Uçan Türk Kadını” adlı söyleşi ile Tuvana Eroltu, “Hedeflerimiz” başlıklı yazı ile Sinan Akbaytürk artık yazılarıyla dergimizde. Önceki yazıları ile çok beğeni alan yazarlarımız bu sayıda da çalışmalarına devam ediyor. Yoğun çalışma temposu içinde dergi çalışmalarını özveriyle sürdüren yazarlarımıza ve dergi mizanpaj grubuna teşekkür ediyorum.

Aklın, bilimin ve ahlâkın öncülüğünde; mesleğimiz, ülkemiz ve dünyamız için daha iyi şeyler yapacağımız günlerde buluşmak üzere.

B Kapısı bir havacılık dergisidir,

B Kapısı bir eğitim dergisidir,

B Kapısı tekniğe açılan bir kapıdır…

Saygılarımla

Hüseyin GÜNAD