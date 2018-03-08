B Kapısı 10. Sayı Çıktı

Değerli okurlar;

Dergimizin 10.sayısı ile yeniden karşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 5-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla ülkemiz ve küresel ölçekte birçok etkinlik düzenlenmekte. Biz de bu sayımızı bu hafta doğrultusunda özel sayı olarak çıkarmaya karar verdik. Yine bu konu ile alakalı olarak Can EREL Bey ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

B KAPISI 10. SAYIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Her sayısında farklı bir kapak rengi ile okuyucuya sunulan dergimizin bu sayısında havacılığı ve kadını ifade eden mavi ve pembe

renkleri kullandık.

Dergimizde yazarlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte havacılıktan, bizden ve hayattan bahseden yazılar hazırladık. THY Teknik

A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Sağlam Bey ile sıcak bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu sayımızda bir yenilik olarak karikatür sayfalarını

ekledik.

Umarım sizler de beğenir ve okumaktan zevk alırsınız.

B Kapısı bir havacılık dergisidir,

B Kapısı bir eğitim dergisidir,

B Kapısı tekniğe açılan bir kapıdır…

B KAPISI 10. SAYIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Saygılarımla…

Hüseyin GÜNAD