ABD’li astronot Gene Cernan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Cernan, Ay’a çıkan son insandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), emekli astronotun “kaybından dolayı büyük üzüntü” duyduğunu açıkladı.

Cernan, Ay’a iki defa gitmeyi başaran dünyadaki üç insandan biriydi. 1972 yılında Ay yüzeyine ayak izini bırakmış ve böylece dünyanın uydusuna şu ana kadar çıkmayı başaran en son insan olmuştu.

Cernan Ay’dan ayrılmadan önce, “Geldiğimiz gibi gidiyoruz ve umarım tüm insanlık için barış ve umutla birlikte geri döneriz” demişti.