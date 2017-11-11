B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
B Kapısı - 2. Sayı
B Kapısı - 3. Sayı
B Kapısı - 4. Sayı
B Kapısı - 5. Sayı
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Havacılık Kulübü
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Bölümümüzden Görüntüler
CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nda incelemelerde bulundu
Foto Galeri: Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nı inceledi
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü kayıpla kapattı.
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Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nda incelemelerde bulundu
Foto Galeri: Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nı inceledi
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Türksat 5A ve 5B uyduları için imzalar atıldı
Ekimde altın ithalatı geriledi
Ahşap Eşyalar
Ahşap Eşyalar
12 Köşeli Ahşap Kakma Orta Sehpa
Ahşap Kakma Dikdörtgen Masa
Meşe Masa
3 lü Ceviz Sandık
Antik Çalışma Masası
Satranç Takımı
2 - İki Kapaklı Ahşap Dolap
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi