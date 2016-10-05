Atlasglobal’in Son Durağı “Stockholm”

Atlasglobal, global anlamda uçuş ağını her geçen gün genişletmeye devam ederken 16 Mart tarihinde açmış olduğu Stockholm hattıyla Avrupa’daki destinasyon sayısını 10’a çıkarmış oldu.

İskandinavya’nın incisi olan Stockholm Arlanda Havalimanına ilk uçuşunu 16 Mart tarihinde gerçekleştiren Atlasglobal, uluslararası arenada büyüme hedeflerini süratle gerçekleştirirken, Milano, Zürih, Hamburg, Düsseldorf, Londra, Paris, Kopenhag, Cluj ve Amsterdam’a karşılıklı düzenlediği uçuş ağına İsveç’in başkenti Stockholm’ü de ekleyerek Avrupa’daki destinasyon sayısını 10’a çıkarmış oldu.

Avantajlı fiyat ve Atlasglobal ayrıcalığı ile seyahat edilebilen Stockholm’e, 30 kg kadar bagaj hakkı ile beraber ücretsiz koltuk seçimi de gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Atlasglobal’de 3 saat ve üzeri uçuşlarda “Uçan Şef”lerin hazırladığı Türk ve dünya mutfağından farklılaştırılmış ikram hazırlayan “Uçan Şefler” konuklara ikramlarda bulunuyor.

Atlasglobal yolcuları, İskandinavya’nın incisi Stockholm’ü ayrıcalıklı hizmet kalitesiyle keşfederken İsveç’in en büyük şehri ve başkentinin tüm güzelliklerini keyifle deneyimleyebiliyor.

Atlasglobal’in 2014 yılında 7 adet dış hat uçuş ağı bulunurken, 2017 yılına girerken bu sayının 50’yi bulması hedefleniyor. Su anda şirket yüzde 70 dış hat, yüzde 30 iç hat uçuşu yapan bir havayolu haline geldi. Gelecek 2017 senesinde ise yüzde 35’lik bir büyüme hedefleniyor.

Stockholm uçuşlarıyla ilgili görüş bildiren Atlasglobal Pazarlama ve Satış Başkanı Tuna Tunca; “Biz tüm faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda olduğu gibi İsveç pazarında da yolcuların tercih ettiği havayolu şirketi olmak için çalışacağız. İsveç yolcularını, Atlasglobal’in ayrıcalıklı dünyasıyla tanıştırmak en büyük hedefimiz. Stockholm’e günde sadece 1 sefer değil 2-3 sefer düzenleyerek daha da çok yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sebeple İsveç’te ve sefer düzenlediğimiz tüm destinasyonlarda yerel taşıyıcılarla işbirliklerine imza atmaya hazırız. Amacımız daha çok noktaya daha çok yolcu taşımak ve bu hizmeti en hızlı ve en ucuz şekilde sunmak” dedi. Atlasglobal’in Stockholm seferleri, İstanbul Atatürk – Stockholm Arlanda Uluslararası Havalimanı arası haftanın her günü gerçekleşiyor. Uçuşlar, İstanbul’dan saat 10:55’te kalkarak 13:30’da Stockholm’de oluyor; Stockholm’den ise saat 14:40’ta kalkarak 19:25’te İstanbul’a varıyor. Atlasglobal Stockholm seferlerinde yolcularını “Uçan Şef”lerin hazırladığı özel ikramlar eşliğinde ağırlıyor. Türk ve dünya mutfağından farklılaştırılmış ikramlar hazırlayan “Uçan Şefler”, konuklar ile birebir ilgilenerek özel sunumlar eşliğinde seyahatlerini daha keyifli ve lezzetli kılmak için çalışıyor. Atlasglobal yolcuları yurt içinde İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Kayseri, Trabzon, Konya ve Gaziantep’ten uygun bekleme süreleri ile İstanbul bağlantılı olarak Stockholm’e rahatça seyahat edebiliyor.

EkonomiPlus ve Business Class’ta ayrıcalıkları Stockholm uçuşlarında da devam ediyor

EkonomiPlus’ta seyahat eden Atlasglobal yolcuları, özel olarak tasarlanmış 77 cm genişliğindeki deri kaplı koltuklarda konforlu bir uçuş yaşarken, ücretsiz zengin çeşitli yiyecek ve içecek ikramı, 30 kilogram bagaj hakkı, ücretsiz koltuk seçimi gibi hizmetlerden yararlanıyor.

Atlasglobal, seyahatlerini daha ayrıcalıklı hale getirmek isteyen yolcularına gerçek Business Class tecrübesi de sunuyor. Business Class’ta seyahat eden yolcular 100 cm aralıklı geniş koltuklarda uçuş yaparak, zengin ikram çeşitleri, 40 kilogram bagaj taşıma hakkı, bagaj önceliği, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda uçağa V.I.P araç ile transfer, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda lounge kullanımı gibi özel hizmetlerden yararlanıyor.