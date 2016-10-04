Atlasglobal’in “Londra Stansted” Uçuşları 30 Ekim Tarihinden İtibaren Başlıyor

Atlasglobal Havayolları, uluslararası arenada büyüme hedefleri çerçevesinde destinasyon sayısını artırırken yolcularına en konforlu ve kaliteli hizmeti vermek üzere stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Atlasglobal’in 2014 Mayıs ayından bu yana Luton’a gerçekleştirdiği İstanbul – Londra uçuşları 30 Ekim itibarıyla Stansted Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek.

Atlasglobal Havayolları, Londra uçuşlarının saatleri aynı kalmak üzere Londra Stansted Havalimanına aktarıyor. 30 Ekim’den itibaren başlayacak Londra Stansted Havalimanı uçuşları çerçevesinde Londra’ya giden/gelen tüm yolcuların biletleri otomatik olarak Stansted Havalimanına aktarılıyor. Dolayısıyla yolcular herhangi bir işlem yapmaya gerek duymadan doğrudan Stansted Havalimanı’na başvurabiliyor. Tüm Londra Luton Havalimanı yolcuları; havalimanı değişikliği sebebiyle 10.10.2016 tarihine kadar başvurmak koşulu ile 30.10.2016 tarihinden sonraki Londra biletlerinde iptal talep edebiliyor ve tam iade alabiliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı – Londra Stansted Havalimanı biletleri yetkili acentalar ve Atlasglobal’in web sitesi www.atlasglb.com’dan satın alınabiliyor.

Atlasglobal’in Londra – İstanbul arası seferleri haftanın her günü İstanbul’dan saat 10:25’te kalkarak 12:30’da İstanbul’da oluyor; Londra’dan ise saat 13:35’de kalkarak 19:30’da İstanbul’a varıyor. Atlasglobal’in Stansted Havalimanı uçuşları da aynı tarife saatleriyle gerçekleştirilecek ve aktarmalı uçuşlardaki bağlantılarda herhangi bir değişiklik olmayacak.

Stansted Havalimanı operasyonları ile ilgili konuşan Atlasglobal Pazarlama ve Satış Başkanı Tuna Tunca; “Atlasglobal olarak yolcularımızın talepleri ve transit ihtiyaçları doğrultusunda operasyonlarımızı geliştirmeye ve yeni hatlar açmaya devam ediyoruz. Her ay yeni destinasyonlar açarak Türkiye’nin Doğusu ve Batısı arasında en iyi hizmet kalitesiyle ve en uygun transfer saatleriyle güçlü bir köprü oluşturuyoruz. Stansted Havalimanı yıllık 23 milyon yolcu ağırlayan Londra’nın 3. büyük İngiltere’nin ise 4. büyük havalimanı konumunda. Tren yoluyla Londra merkezine sadee 47 dakika uzaklıkta olan Stansted’in 110 uçak parkı kapasitesi bulunuyor. Stansted’den 35’i aşkın ülkede 170’i aşkın destinasyona uçuş gerçekleştiriliyor. Stratejik bir kararla 30 Ekim’den itibaren Stansted Havalimanı – İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşlarımıza başlıyoruz, uçuşlarımızın hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.