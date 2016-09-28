Atlasglobal’den Arnavut Öğrencilere Burs Desteği

Arnavutluk’tan 45 başarılı öğrenci Atlasglobal desteğiyle İTÜ’nün prestijli bölümlerinde öğretim görecek…

Atlasglobal Havayolları, yurtdışı büyümesine stratejik noktalarla devam ederken Türkiye’de ve globalde Sosyal Sorumluluk projeleriyle de fayda yaratmaya devam ediyor. Atlasglobal, Arnavutluk ve Türk Hükümetlerinin işbirliği kapsamında Arnavutluktan gelen 45 öğrencinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki öğretimleri için burs verecek.

Atlasglobal Havayolları uluslararası arenada büyüme hedefleri doğrultusunda Ortadoğu, Asya ve Avrupa’da destinasyon sayısını artırmaya devam ederken; Türkiye’de ve globalde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Atlasglobal, Arnavutluk ve Türk Hükümetlerinin işbirliği kapsamında Arnavutluk’un çeşitli şehirlerin ve liselerinden gelen en başarılı 45 öğrencinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki çeşitli fakültelerindeki öğretimleri için burs imkanı sağlıyor. Öğrencilerin eğitim masrafları üniversite öğretimleri boyunca Atlasglobal tarafından karşılanacak.

Türk-Arnavut Ticari İlişkilerinin Geleceğinin Temelleri Atılıyor!

Arnavutluk ve Türk hükümetlerinin işbirliğiyle Atlasglobal tarafından sağlanan burs kapsamında Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, öğrencilerle tanışmak ve kendi iş hayatından edindiği birikim ve tecrübeleri paylaşmak üzere Suada Club’da 25 Eylül tarihinde düzenlenen bir brunch davetinde bir araya geldi. Arnavutluk Başkonsolosu Sayın Agron Tare, Arnavutluk’tan gelen öğrenciler ve yetkililerin katıldığı davette konuşan Murat Ersoy; “Burada Türk-Arnavut Ticari ilişkilerinin geleceğinin temelleri atılıyor. Arnavutluk’un çeşitli şehir ve liselerinden gelen en başarılı öğrenciler iki ülke arasında köprü oluşturacak” dedi. ETStur ve Atlasglobal’in marka başarılarını da aktaran Ersoy, Atlasglobal Tiran uçuşlarının yakın zamanda başlayacağını da belirtti. Ersoy; “Atlasglobal olarak, global arenada büyüme trendimizi sürdürürken, uçtuğumuz ve uçmayı planladığımız noktalara yatırımlarımız sürüyor. Aynı zamanda bu noktalarda topluma fayda sağlamak adına sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyoruz. Bizim Arnavutluk – Tiran seferlerimiz kısa sürede başlayacak. Arnavutluk gelecek vaat eden, dokunulmamış yeni açılan bir pazar. Türk – Arnavutluk Ticari ilişkileri çerçevesinde de milyarlarca dolarlık yatırım planlanıyor. Bu yatırımların başarılı ve sürdürülebilir olması için istihdam büyük önem taşıyor; bilgili ve kalifiye elemanlar sayesinde yatırımlar başarılı olacak. Burada bulunan öğrencilerimiz bu ticari ilişkilerin mihenk taşları olacak.

Başarılı öğrencilerimizi de Amerika’ya MBA’ye göndererek öğretim hayatlarına tüm gerekli katkıları yapmayı planlıyoruz. Arnavut-Türk hükümetlerinin işbirliği kapsamında Atlasglobal tarafından sağlanan bu burs programı sadece bir sosyal sorumluluk değil, ikili ticari ilişkiler ve yatırımların başarısı için büyük bir istihdam yatırımıdır” dedi. Ersoy, ayrıca Atlasglobal Tiran uçuşlarının başlamasıyla birlikte öğrencilere ailelerini ziyaret etmeleri için özel bilet imkanı sağlanacağının da müjdesini verdi.