AtlasGlobal 2017 Yılında “Yüzde 30″ Büyüyecek

Atlasglobal Pazarlama ve Satış Başkanı Tuna Tunca:” 2017 senesinde umarım bizim planlarımız arasında yüzde 30-35’lik bir büyüme planlıyoruz” dedi.

Tunca, Türkiye’den İsveç’in başkenti Stockholm’e gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atlas Global’in uçuşlarının yüzde 70’inin yurtdışı, yüzde 30’unun yurtiçi olduğunu belirten Tunca, çok yakında 7 hat daha açacaklarını bildirdi. Tunca, bunlardan üçünün kış tarifesiyle açıklanacağını, uçak sayısı 27’den 37’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

2017 YILINDA YÜZDE 30 BÜYÜYECEĞİZ

Tunca,”Havacılık sektörü, Türkiye’de son derece fazla gelişen bir sektör. Bu doğrultuda sektördeki gelişimlere, bu büyümeye ayak uyduramadığınız zaman, zaten siz de aslında bir nebze yerinde saydığınız anda pazarda pay da kaybediyorsunuz. 2017 senesinde umarım bizim planlarımız arasında yüzde 30-35’lik bir büyüme söz konusu. Umarım 2017 senesinde bu büyümeyi gerçekleştirebiliriz. Hem Atatürk Havalimanının müsaade ettiği altyapı şartlarıyla hem de mevcut konjonktür içerisinde bu büyüme hedefimizi tutturabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

2017 İÇİN ÇOK ÜMİTLİYİZ

Atlasglobal Pazarlama ve Satış Başkanı Tuna Tunca:” Bu kayıplar sadece Türkiye için değil, bütün ülkelerde benzer durumlar söz konusu oluyor, benzer sıkıntılar yaşanıyor. Sadece 15 Temmuz olarak değil, sene başından beri bazı tatsız olaylar oldu. Tüm bunların birikimi sektörde biliyorsunuz yüzde 47’e yakın daralma oldu ama biz bu daralmadan minimum hasarla çıkan hava yolu olduk. Bizdeki talep daralması yüzde 25-30 civarında seyretti. Dolasıyla biz minimum hasarla atlattık diyebiliriz. Şu anda bir 10-15 puan daha üstünde seyrediyor doluluk oranlarımız. Yani sektör kendini toparlıyor, toparlayacaktır da. 2017 için de biz son derece ümitliyiz. Bir kere bizim bundan bu kadar etkilenmiyor olmamızın sebebi Network tarife yapımızda. Bizim ‘Point to Point’ten ziyade daha çok transit yolcu taşımacılığı hedeflerimiz var. Dolayısıyla bizim hatlarımızda uçan yolcularımızın yüzde 40 ile 60 arasında transit yolcu taşıyoruz.” dedi.

3 BİN 500 DOLARA SINIRSIZ UÇUŞ İMKANI

3 bin 500 dolara sınırsız şekilde Business sınıfında uçuş imkanını yolculara sağladıklarını belirten Tunca, “Buna talep oldu fakat talepten ziyade aslında Business Class’ın biraz daha tanıtımı ile ilgili bir kampanyaydı. 3 bin 500 dolara, 6,5 ay yolcularımıza sınırsız olarak, bu sınıfta uçabilmelerine olanak sağlayacak bir kampanya yaptık. Aslında yurtdışı ofislerimizden en çok rağbet geldi. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden çok ciddi anlamda bir talep geldi.” değerlendirmesini yaptı.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA DAHA ÇOK BÜYÜYECEĞİZ

Tunca, İstanbul’daki yeni havalimanının açılmasıyla yeni pist ve terminallerle Türkiye’nin bu yönde yolcu potansiyelini arttıracağını kaydetti. Bu potansiyeli şirket olarak kullanacaklarını ifade eden Tunca, “Üçüncü havalimanındaki yoğunluğu ancak istihdamı artırarak başarılı hale getirebilirsiniz. Farklı fırsatlar olacaktır. Yeni fırsatlar da yeni kapasite gerektiriyor.Atatürk Havalimanı’nın kapasitesi nedeniyle yeni yatırımlar yapamıyoruz. Üçüncü havalimanı ile birlikte daha çok büyüyeceğiz.” dedi.