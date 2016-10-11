Atatürk Havalimanı’nda Yolculara Aşure İkramı

Atatürk Havalimanı’nda, muharrem ayı dolayısıyla yolculara aşure ikram edildi.

Dış Hatlar Gidiş Terminali’ndeki aşure dağıtımına, yerli ve yabancı yolcular yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Mescidi İmam Hatibi Abdülsamet Karadayı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aşure ikramını her sene yaptıklarını söyledi.

Karadayı, Türkiye’nin bu güzel tadını tüm dünyadan yolculara anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Son zamanlarda, çok acı hadiseler yaşıyoruz. Hem dinimiz hem ülkemiz üzerine, oyunlar oynanıyor. Biz de insanlara tüm dünyadan gelen misafirlerimize hem memleketimizi hem dinimizin güzelliklerini, aşure ikram ederek, sohbet ederek, konuşarak, anlatalım istedik.” diye konuştu.

Yabancı yolculardan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Karadayı, aşureyi ilk kez tadan yolcuların büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. Karadayı, aşurenin birlik, beraberlik ve bereket anlamlarını taşıdığına dikkati çekerek, “Aşure gününün bereketiyle ümit ediyorum ki havalimanımız daha çok bereketlenecek, turizmimiz daha çok artacak, yolcularımız, insanlar ülkemize ve İstanbulumuza geleceklerdir.” ifadelerini kullandı.

İlk kez tadanlar aşureyi beğendi

Hindistan’dan Kanada’ya transit gitmek üzere ailesiyle havalimanında bulunan Hardeep Chawla, Sih dininden olduklarını, aşureyi ilk kez tattığını ve çok beğendiğini anlattı. Sunbir Chawla ise aşurenin İslam dini için anlamını yeni öğrendiğini söyleyerek, ikramda emeği geçenlere teşekkür etti.

Fransız yolcu Anyess Audra da Hindistan’dan transit olarak havalimanına geldiklerini dile getirerek, aşureyi ilk kez İstanbul’da tattığını ifade etti.