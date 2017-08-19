Atatürk Havalimanı’nda rekor kırıldı

Atatürk Havalimanı'nda rekor kırıldı Atatürk Havalimanı’nda rekor kırıldı
Atatürk Havalimanı’nda dün 2017 yılının rekoru kırıldı.

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