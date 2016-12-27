Atatürk Havalimanı’nda Koordinasyon Toplantısı

Atatürk Havalimanı’ndaki tüm birimlerin, karla mücadele, acil durumlar ve kazalar konusunda daha iyi bir iletişim halinde çalışabilmeleri için aylık koordinasyon toplantısı yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürü Timur Alp Bayrak, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “DHMİ Atatürk Hava Limanı Başmüdürlüğü koordinesinde, Atatürk Hava Limanı apron bölgesinde görev yapan kuruluşlar ( DHMİ, TGS,ÇELEBİ, HAVAŞ, MNG ve THY) her ay öğle yemeğinde bir araya gelerek, apronda meydana gelen kaza VE FOD’nin azaltılması ile apronların etkin kullanılması konusunda fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu ay gerçekleştirilen yemekli toplantı DHMİ Başmüdürlüğü tarafından verilmiştir. Tüm paydaşların konuyu ciddi oranda sahiplenmesiyle, son aylarda apronda meydana gelen kazalar yarı yarıya azaltılmış olup, bunun dışında da FOD oluşumu ve bertaraf edilmesi konusunda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ayrıca, her gün kurumların ilgili personelleri birbirleriyle sürekli irtibatta olmak suretiyle, oluşan problem ya da aksaklıkları anında çözecek derecede yüksek bir işbirliği anlayışına kavuşmuşlardır” diye konuştu.