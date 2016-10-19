Atatürk Havalimanı’nda Karga Alarmı Verildi

Uçaklar için tehlikeli olan Leylek ve Martı sürülerinin kargalar da eklendi. Atatürk Havalimanı çevresinde bulunan kargalar uçuş trafiğini olumsuz etkilerken, pilotlar karga sürüleriyle ilgili yaptığı bilgilendirme anonsları dikkat çekti.

Atatürk Havalimanı’nı kullanan pilotların son zamanlarda karga sürülerini pist yakınlarında görmesi ve bu sürülerin uçuş güvenliğini tehlikeye sokma ihtimalini göz önünde bulunduran pilotlar sık sık Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlilerine karga ikazında bulunuyor.

Bir pilot, hava trafik kontrolörüne, “Şu anda 3 bin feet(914 metre) önümüzde kuş sürüleri kargalar var” anonsunu yaptı. Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda 15’den fazla uçağa alınan önlemlere rağmen kuşlar çarparak hasar vermişti. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yırtıcı kuş sesi çıkartan mobil araçlar dışında en çok kuşların görüldüğü Ataköy-Florya yönündeki 05-23 numaralı pist şerit sahası içerisine de 4 adet patlar kuş kovma cihazı yerleştirildi. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kuşlar en çok Ataköy-Florya yönündeki 05-23 numaralı pistin yaklaşma yüzeyi, Sefaköy ile Ataköy tarafındaki pist başlarında ve Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla tespit ediliyor.