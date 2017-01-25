Atatürk Havalimanı’nda Kar Temizleme Tatbikatı

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün bu akşam başlayacağını duyurduğu kar yağışı uyarısının ardından, Atatürk Havalimanı’nda karla mücadele tatbikatı yapıldı.

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların aksamaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Atatürk Havalimanı’nda karla mücadele tatbikatı yapıldı. Tatbikata Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri katıldı. Karla mücadelede kullanılan araçlar apronda çalıştırılarak olası bir kar yağışında nasıl hareket edecekleri gösterildi. Tatbikata karla mücadelede kullanılan tüm araçlar katıldı.

Araçların bakımı yapıldı

İstanbul’da bu akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı öncesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin karla mücadelede kullanacağı 46 araç, bakımları yapılarak hazır bekletiliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi kar yağışının başlamasının ardından ekiplerini üç vardiya olarak 24 saat esasına göre çalışacak şekilde planladı. Ayrıca her vardiyada 90 personel hazır bulundurulacak.

Karla mücadele için yeni araçlar alındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi daha önce kar yağışında sıkıntı olan körük çevresi ve uçak altını temizlemek için 6 küçük araç aldı. Bu araçlar kar yağışının yoğun olduğu saatlerde yer hizmetleri ekipleriyle koordinasyon içinde çalışarak körükleri temizleyecek.

500 ton de-icing sıvısı alındı

Atatürk Havalimanı’nda karla mücadelede ve uçakların buzlanmasına karşı kullanılmak üzere 500 ton De-icing ve Anti-icing alındı. Sıvılar kullanılmak üzere apronda hazır bekletiliyor.