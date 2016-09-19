Atatürk Havalimanı’nda Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı için belirlenen 9 günlük tatili fırsat bilerek İstanbul dışına çıkanların geri dönüşü mesai öncesi tatilin son gününde de devam etti.

Karayolunun yanı sıra hava yolu ulaşımına da büyük ilgi gösteren vatandaşlar havalimanlarında zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

HAVALİMANINDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Tatilin son gününde Atatürk Havalimanı’nda da dönüş yoğunluğu yaşandı. Özellikle yurt içinde tatil yapmayı tercih eden vatandaşlar iç hatlar terminalinde yoğunluk oluşturdu.