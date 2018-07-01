B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
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B Kapısı - 3. Sayı
B Kapısı - 4. Sayı
B Kapısı - 5. Sayı
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Bölümümüzden Görüntüler
CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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İrlanda fosil yakıtlara yatırım yapmayacak
Zombieland 2 geliyor!
→
Apple Store’a soygun şoku!
Apple Store’a soygun şoku!
Apple Store, beş hırsız tarafından saniyeler içerisinde soyuldu.
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İrlanda fosil yakıtlara yatırım yapmayacak
Zombieland 2 geliyor!
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Havacılık Haberleri
TEI milli ürünlerini İngiltere’de sergileyecek
ZTE’nin ABD yasağı kaldırıldı
Türkiye’den Ukrayna’ya İHA sevkiyatıyla ilgili görüşme yapıldı
Mini Cooper, elektrikli araç üretimine başlıyor
Nüfus kayıtlarında dijital dönem
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi haziranda geriledi
Her araçla meyve ve sebze taşınamayacak
Zombieland 2 geliyor!
Apple Store’a soygun şoku!
İrlanda fosil yakıtlara yatırım yapmayacak
İBB başkanına tramvay hattı için borçlanma yetkisi verildi
Manisa Salihli’de jeotermal kaynak aranacak
Eagle Squadron Mustang GT uçuşa hazır!
THY ve iştiraklerine 4 bin 600 personel alınacak
SpaceX erteleme kararlarına devam ediyor!
Suudi Arabistan petrol üretimini artırdı
Savunmada Ar-Ge’ye ayrılan ödenek artırıldı
Çin’in çok namlulu roketatar tankı tanıtıldı
Apple ürünlerine şok zam!
Özbekistan 1,5 milyar dolar kredi anlaşması imzaladı
İstanbul için Hava Durumu
Havacılık Kurumları
Alp Havacılık
Atlas Jet
Bora Jet
MNG Technic
Onur Air
SİWEP
TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi