Antalya’da Uçaklar Barışa Yükseldi

Antalya’da düzenlenen ve 6 ülkeden 70 pilotun katıldığı, Türk Hava Kurumu’nun (THK) önderliğindeki Uluslararası Karain Fly-in etkinliği gerçekleşti.

Türk Hava Kurumu (THK) Karain Meydanı ve Havacılık Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğin ilk gününde, meydana gelen uçaklar meraklıları tarafından ziyaret edildi. Pilotlarla sohbet eden ve uçaklar hakkında bilgi alan gökyüzü tutkunları, fotoğraflar da çektirdi.

Etkinlik kapsamında akrobasi pilotu Oğuzhan Yararcan da TC-RST kayıtlı Pitts S-2B model uçağıyla izleyenlere gösteri sundu. Yaklaşık 20 dakika süren gösterinin ardından meydana iniş yapan Yararcan, park alanına geldiği uçağıyla yerde de kısa bir gösteri yapacak izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

THK Antalya Şube Başkanı Vasif Yüceliş, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde Karain Havaalanı’nda geçmiş yıllarda önemli organizasyonlar yapıldığını duyduğunu ancak o yıllardan sonra durgun döneme girdiğini ifade etti.

Meydanı aktif hale getirmek amacıyla 2012 yılından itibaren Uluslararası Jet Model Uçak Festivali adı altında festivaller düzenlediklerini kaydeden Yüceliş, Uluslararası Karain Fly-in etkinliği organize ettiklerini belirtti.

Yurtdışında sıklıkla yapılan bu organizasyona Türkiye’de pek rastlanmadığına işaret eden Yüceliş, şöyle konuştu:

“Buradan bir barış çağrısı yükselmesi için uluslararası bir organizasyon yapmak istedik. Şu anda bizim bile ilki olması sebebiyle tahmin edemediğimiz seviyede uçak gelecek bu meydana. 30’u 6 ülkeden gelenlerle birlikte 40’a yakın uçak burada olacak. Bugün yoğun bir trafik ile değişik ülkelerden ve illerimizden gelen uçakları misafir edeceğiz. Vatandaşlarımız uçakları ziyaret edecek. Bilgi alacak ve pilotlarla sohbet edebilecek.”

Pilot Oğuzhan Yararcan da yaptığının çok keyifli bir hava sporu olduğunu kaydederek, insanın kendi sınırlarını zorladığını söyledi.

Türkiye’de havacılık denildiğinde akla havayolları ve hava kuvvetlerinin geldiğini ancak dünyada böyle bir algı olmadığını dile getiren Yararcan, “Sportif havacılık dünyada ciddi bir uğraş ve hobi. Havacılığın gelişmesinde de rol oynuyor. Türk gençliği ve havacılığı için de bu organizasyon çok önemli. Burada genel havacılıkla ilgili tartışmalar ve sohbetler de olacak.” diye konuştu.