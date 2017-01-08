Antalya’da Geçen Yıl 127 Bin Uçak Trafiği gerçekleşti

Antalya Havalimanı’nda 2016’daki uçak trafiği dış hatlarda yüzde 32.6, iç hatlarda ise yüzde 0.5 oranında geriledi. Yolcu sayısında ise dış hatlarda yüzde 43 düşüşe karşın iç hatlarda yüzde 3.7 oranında artış oldu. Antalya Havalimanı’nda geçen yıl toplam 127 bin 497 uçak trafiği yaşandı.

Antalya Havalimanı’na 2016’da gelen- giden uçak sayısında ciddi düşüş yaşadı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, dış hatlardaki uçak trafiği 76 bin 233, iç hatlarda ise 51 bin 264 olmak üzere toplamda 127 bin 497 olarak gerçekleşti.

2016’da havalimanındaki günlük uçak trafiği ortalaması 350 oldu. Uçak trafiğinin en yoğun yaşandığı aylar ise 16 bin 842 ile ağustos, 16 bin 762 ile temmuz ve 15 bin 791 uçak ile eylül oldu. Mayıs-Ekim döneminde her ay uçak trafiği 12 binin üzerinde seyrederken, diğer aylarda bu rakamlar 10 binin altına düştü. Ağustos ayında havalimanında günlük uçak sayısı ortalaması ise 543 oldu.

Dış hatlara toplam 38 bin 62 uçak gelirken, yurtdışına 38 bin 171 uçuş gerçekleşti. 2016 yılında dış hatlara toplam gelen-giden uçak sayısı 76 bin 233 olurken, 2015’te 123 bin 737 olan gelen-giden uçak sayısına göre yüzde 32.6 oranında gerileme gerçekleşti. Dış hatlar uçuşlarında 2016’nın aylık değerlendirmesinde ise ocak ayından başlayıp kasım ayı da dahil olmak üzere 11 ay boyunca yüzde 18- 50 arasında düşüş oldu. Sadece aralık ayında gelen-giden uçak sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 ile en düşük gerileme oldu.

İç hatlarda 51 bin uçuş

Antalya Havalimanı’nda iç hat uçuşları bakımından 2015’e göre yüzde 0.5 oranında azalma gerçekleşti. 2015’te iç hatlardan 51 bin 346 uçağın gelip gittiği havalimanına 2016’da ise 51 bin 264 uçak indi ve kalktı. Antalya Havalimanı’na 12 ay boyunca iç hatlarda gelen giden uçak sayıları 3 bin 300 ile 5 bin 100 arasında değişti. İç hat uçuş trafiğinde en yoğun ay temmuz olurken, bu ayda toplam uçak trafiği 5 bin 106 olarak gerçekleşti. İç hat uçak trafiği yoğunluğu eylülde 4 bin 991, ağustosta ise 4 bin 857 oldu.

Aylara göre toplam uçuşlar

Antalya Havalimanı’na dış ve iç hatlar itibariyle ocak ayında 5 bin 237, şubatta 4 bin 934, martta 7 bin 59, nisanda 8 bin 989, mayısta 12 bin 196, haziranda 12 bin 794, temmuzda 16 bin 762, ağustosta 16 bin 842, eylülde 15 bin 791, ekimde 14 bin 694, kasımda 6 bin 603, aralıkta 5 bin 326 uçak iniş ve kalkış yaptı.

İç hat yolcu sayısı arttı

Antalya Havalimanı iç hatlar terminali aracılığıyla 2016’da toplam 3 milyon 550 bin 15 yolcu Antalya’ya gelirken, 3 milyon 473 bin 683 yolcu ise iç hatlardan başka kentlere gitti. İç hatlar toplam yolcu trafiği 7 milyon 23 bin 698 olarak gerçekleşti. 2015 yılına göre iç hatlar terminali yolcu sayısında yüzde 3.7’lik artış gözlendi. 2016’da en çok yolcu trafiği 703 bin 538 kişiyle ağustos ayında yaşanırken, eylülde 686 bin, temmuzda 678 bin, ekimde 647 bin, mayısta 642 bin, nisanda 577 bin, haziranda 575 bin, martta 571 bin, kasımda 509 bin, ocakta 488 bin, aralıkta 478 bin ve şubatta ise 463 bin oldu.

Dış hatlarda yüzde 43 düşüş

Antalya Havalimanı’ndaki iki dış hatlar yolcu terminali aracılığıyla kente toplam 6 milyon 181 bin 193 kişi giriş yaptı. 2015’te 10 milyon 875 bin 464 olan dış hatlar gelen yolcu sayısına göre yüzde 43 gibi yolcu kaybı gerçekleşti. 2016’da 2015’e göre dış hatlar gelen yolcu sayısında 4 milyon 693 bin 551 kayıp yaşandı.