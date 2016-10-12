Antalya-Moskova Uçağında Bir Yolcu Hayatını Kaybetti

Rus Azur Havayolları’nın Antalya-Moskova uçuşunda 50 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, yolculuk bitene kadar uçağın koridorunda bekletildi.

Talihsiz kadın Rus Azur Havayolları’na ait uçak havalandıktan 45 dakika sonra yaşamını yitirdi.

The Mirror gazetesinin haberine göre, 50 yaşındaki yolcunun cansız bedeni, uçak Moskova’ya inene kadar yaklaşık üç saat boyunca uçağın koridorunda kaldı.

Kadının diyabet hastası olduğu ve ilaçlarını valizinin içerisine koyduğu tahmin ediliyor. Kabin ekibi ise ilaçları yanında olmayan kadının ölümü karşısında çaresiz kaldı. Kadının üzerini battaniye ile örten kabin ekibi cenazeyi uçuş sonuna kadar koridora yatırdı. Pilot ise acil iniş yapmak yerine Moskova’ya devam etti. Kadının kalp yetersizliği sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.