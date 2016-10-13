Ankara’dan Kiev’e Direkt Uçak

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, turizm potansiyelinin kullanılması ve iş hacminin genişletilmesi amacıyla, 30 Ekim’den itibaren Ankara ile Kiev arasında doğrudan uçuşlar başlayacak.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ajans ve TAV Havalimanları iş birliğinde kapsamlı bir organizasyonla Ukrayna Uluslararası Havayolları (UIA) yetkilileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeler neticesinde, Ankara ile Kiev arasında doğrudan uçuşların başlatılması amacıyla tüm paydaşlarla iş birliği sağlandı.

Bu çerçevede Ankara’nın yatırım ortamının iyileştirilmesi, turizm potansiyelinin kullanılması ve iş hacminin genişletilmesi amacıyla Ankara’dan Kiev’e uçak seferlerinin başlatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu seferler, 30 Ekim’den itibaren haftanın her günü, modern Boeing 737, 747 ve 777 tipi uçaklarla yapılacak. Uçuşlar “Ekonomi”, “Business” ve “Class” kabinleri ile gerçekleşecek.

Hareket saatleri, UIA’nın Batı Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’ne Kiev Boryspil Havalimanı’ndan hareket edecek bağlantı uçuşlarının en uygun şekilde kullanılması üzerine planlanacak.