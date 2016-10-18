AnadoluJet’ten Özel Uçuş Avantajları

AnadoluJet ile Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerine 39,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş avantajı.

AnadoluJet başlattığı erken rezervasyon kampanyasıyla yolcusuna cazip fiyatlarla uçma imkânı sunuyor.

Yolcusunu Türkiye’nin dört bir yanına avantajlı fiyatlarla uçuran AnadoluJet, erken rezervasyon kampanyası ile kış döneminde herkese doyasıya gezme fırsatı sunuyor.

Yolcularının ihtiyaçlarını doğru analiz ederek beklentilerine uygun hizmetler sunan AnadoluJet, erken rezervasyon imkânı ile 18-23 Ekim 2016 tarih aralığında Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerine ve bu bölgelerden diğer bölgelerimize bilet alan tüm yolcularına; 31 Ekim 2016 – 25 Mart 2017 tarihleri arasında 39,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı sunuyor.

Kampanya 20 Ocak – 06 Şubat 2017 tarihleri arasında icra edilecek uçuşlarda geçerli değildir. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan erken rezervasyon kampanyası AnadoluJet’in Ankara’dan uçuş yaptığı İzmir, Bodrum, Antalya, Çanakkale, Dalaman, Gazipaşa, Hatay, Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Bursa; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Adana, Bodrum, Denizli, Ankara, Hatay; Bursa’dan Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Muş; Trabzon’dan Kocaeli; Antalya’dan Erzurum gidiş ve dönüş parkurlarında geçerli tutulmuştur.

AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 444 25 38 numaralı çağrı merkezinden ya da anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz.