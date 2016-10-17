Anadolujet’ten Beşiktaş’a Özel Uçak

Beşiktaş’ı İtalya’ya götürecek uçak özel olarak hazırlanıyor

Beşiktaş’ın 19 Ekim’de deplasmanda Napoli’yle oynayacağı karşılaşma için Anadolu Jet özel olarak Beşiktaş logolu uçak hazırlıyor. Tüm bakımları yapılan uçakta dav Beşiktaş logosu yer alıyor. Beşiktaşlı kafilesini taşıyacak bu açıkta yönetime yakın kongre üyeleri de yer alacak.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde; Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 1’er puan çıkarmıştı.Siyah-Beyazlı takım 19 Ekim’deki maçtan galibiyetle veya en azından bir puanla ayrılırsa ilk iki yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.

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