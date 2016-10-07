AMAC AEROSPACE Türkiye’de Büyümeye Devam Ediyor

Dünyanın en büyük özel sermaye sahipli VIP uçak bakım, modifikasyon ve dönüşüm merkezi AMAC Aerospace, 2012 yılında 10 milyon USD yatırım ile Türkiye’de kuruluşundan bu yana verdiği hizmetlerle büyümeye devam ediyor.

Bölgenin en büyük sivil havacılık fuarı olma özelliği taşıyan 11. Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu İstanbul Airshow’da “APRON TV” mikrofonlarına konuşan AMAC Aerospace Turkey Operasyon Direktörü Atilla Güney,” giderek büyüyen iş jeti piyasasında bakım taleplerini Türkiye’de kendi teknisyen ve mühendis iş gücümüzle gerçekleştirip dövizi yurt dışına gidişini engellemek ve Türkiye’ye kazanç sağlamaktır. ” dedi.

AMAC Aerospace Turkey Operasyon Direktörü Atilla Güney,”AMAC Aerospace, Dünya’nın en büyük özel sermayeli VIP uçak, modifikasyon ve bakım şirketi. Merkezimiz İsviçre Basel’de. Orada 30 Bin metrekareden büyük 4 tane büyük hangarımız var. 750’yi aşkın çalışanımız var. VIP uçaklarının bakımlarını ve VIP dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz. AMAC Aerospace Anonim Şirketi de Atatürk Havalimanı’nda grubun bir parçası ama ayrı bir bakım merkezi olarak iş jetlerine 2012’den bu yana hizmet veriyor. Türkiye olarak biz İsviçre yapımı “Pilatus” uçaklarının yetkili bakım merkeziyiz. Aynı zamanda Türkiye ve Orta Doğu satış temsilcisiyiz. 2014’ten bu yana da “Falcon” iş jetlerinin yetkili bakım merkeziyiz. ” dedi.

TÜRKİYE’DE İŞ JETİ PİYASASI BÜYÜYOR

Atilla Güney”Rakamlara bakıldığında 2005’den 2012’ye kadar Türk iş jeti piyasası her yıl yüzde 3-4 büyüme göstermiş. Özellikle orta ve uzun menzilli iş jetlerine yönelik bir talep oluşmuş. Bizde yaptığımız analizler sonucunda büyüyen iş jeti piyasasını analiz ederek “Pilatus” uçaklarının yanında biraz önce söylediğim gibi “Falcon” iş jetlerinin bakımlarına yatırım yaptık. Bunun amacı giderek büyüyen iş jeti piyasasında bakım taleplerini Türkiye’de kendi teknisyen ve mühendis iş gücümüzle gerçekleştirip dövizi yurt dışına gidişini engellemek ve Türkiye’ye kazanç sağlamaktır.” dedi.