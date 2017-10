“Alınan tedbirlerle ekonomi her yıl 5,5’in üzerinde büyüyecek”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, orta vadede getirmiş oldukları tedbirlerle her yıl 5,5’in üzerinde bir büyüme sağlanacağını söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, orta vadede getirmiş oldukları tedbirlerle her yıl 5,5’in üzerinde bir büyüme sağlanacağını söyledi.