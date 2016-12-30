AirCanada Türkiye’de Hedef Büyüttü

Kuzey Amerika’dan Türkiye’ye direkt sefer düzenleyen tek Kuzey Amerikalı havayolu şirketi olan Air Canada, Türkiye pazarında 2016 yılında yüzde 20 büyüdü. Air Canada Türkiye Genel Müdürü Nedime Konuksever, “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2016 büyüdüğümüz bir yıl oldu. 2016’da Türkiye’ye Air Canada Dreamliner B787 uçaklarını getiren ilk şirket olduk, halen tek şirketiz. Türkiye’ye olan güvenimizle 2017 yılında Dreamliner’in bir üst modeli olan daha yüksek kapasiteli 900 serisine geçeceğiz” dedi.

Türkiye’deki faaliyetlerine 2013 yılında başlayan ve halen Türkiye’de yerleşik nadir Kanadalı şirketlerden biri olan Air Canada, 2016 yılında yüzde 20 büyüdüğü Türkiye pazarında 2017 yılında yapacağı yeni yatırımlarla daha da fazla büyümeyi hedefliyor. Kanada’nın en büyük ve ödüllü havayolu şirketi Air Canada, İstanbul-Toronto arasında direkt sefer düzenleyen tek Kuzey Amerikalı havayolu şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

“Türkiye pazarına olan güvenimizi hep koruduk”

Türkiye pazarına olan güvenlerinin 2016 gibi çok zor bir yıl da bile devam ettiğini ve haklı çıktıklarını gördüklerini vurgulayan Air Canada Türkiye Genel Müdürü Nedime Konuksever, “2016 yılı Air Canada’nın Türkiye’de yüzde 20 büyüdüğü bir yıl oldu. Bu büyüme Air Canada’nın global olarak her türlü ekolojik, ekonomik faktörlerden bağımsız sürdürülebilir karlı büyüme hedefiyle çok örtüşüyor. Türkiye pazarında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen seferlerimizde hiç aksama olmadı. Türkiye pazarına olan güvenimiz koruduk. Güvenlik önceliklerimizle operasyonlarımıza devam ettik. Bu nedenle de hızlı büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz” dedi.

“2017 yılı da büyüyeceğimiz bir yıl olacak”

Türkiye’ye ilk kez Air Canada tarafından getirilen jetlagsiz, geniş gövdeli, Dreamliner B787 uçakları ile sefer yapan halen tek havayolu olduklarına dikkat çeken Konuksever, “B787 Dreamliner uçaklarımız ile ilgili o kadar olumlu geri dönüşler aldık ki 2017 yılında B787 uçakların daha yüksek kapasite olan 900 serisine geçeceğiz. Türkiye pazarına vermiş olduğumuz önemin göstergesi olan yeni yatırımımız ile uluslararası iş ve turistik amaçlı seyahat

eden müşterilerimize teknoloji, konfor ve çevre duyarlılığı en üst düzeyde olan, kısacası bir uçakta hayal edilecek her şeyi barındıran Air Canada 787 Dreamliner ile ulaşılabilir lüksü sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye pazarı 2017 yılında da büyüyeceğimiz bir pazar olacak” diye konuştu.

2017 yılı Air Canada’nın 80. kuruluş yıldönümü

Finansal sonuçlar açısından Air Canada’nın global olarak 2016 yılı 3. çeyrek rakamlarının rekor seviyeye ulaştığını hatırlatan Konuksever şunları söyledi: “1 milyar 248 milyon dolarlık EBITDAR rakamımızla bir önceki yılın aynı dönemine göre %16’lık bir büyüme kaydettik. Koşulsuz müşteri mutluluğu, sürdürebilir karlı büyüme ve %100 güvenlik önceliklerimizle sektörde en üst sıralarda yer alan global lider havayolu olma yolunda hızla ilerliyoruz. Uluslararası pazarlarda yakaladığımız büyüme ivmesi de bunun en önemli göstergesi. Grup ortaklarımızla günde ortalama 1.500 tarifeli uçuş gerçekleştiriyor, yılda 41 milyondan fazla yolcu taşıyoruz. Kanada’nın en hızlı büyüyen ve en çok çalışılmak istenen şirketlerinden biri olan Air Canada, 2017 yılında 80. yılını kutlayacak. Dolayısıyla 2017 yılı bizim için özel bir yıl. Bu kapsamda Air Canada olarak filomuzu genişletmeyi ve yeni hatlar açmayı planlıyoruz.”