AHL’de Türkiye’de İlk Kez Görülen Uyuşturucu Türü Ele Geçirildi

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Türkiye’de ilk kez görülen yeni bir uyuşturucu türü ele geçirildi. Toz halindeki maddenin 1 kilosu ile yaklaşk 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebildiği öğrenildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri düzenlendi.

Havalimanında görevli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekipleri, Hong Kong’dan gelen E.S. isimli kadından şüphelendi.

Kadının çantasında yapılan aramada içerisinde toz olan 3 adet kutu buldu.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ GÖRÜLÜYOR

Kadının “protein tozu” olduğunu söylediği toz, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Yapılan inceleme sonucu tozun, Türkiye’de ilk kez görülen yeni bir uyuşturucu türü olduğu belirlendi.

1 KİLODAN 900 KİLO SENTETİK UYUŞTURUCU

Toz maddenin bir kilosundan yaklaşık 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebildiği öğrenildi.

Havalimanında düzenlenen operasyonda ele geçirilen 3 kutu madde ile 3 ton sentetik uyuşturucu yapılabileceği belirtildi.