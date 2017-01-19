Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda UFO İddiası

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan Adana Şakirpaşa Havaalanı’nda binlerce kişinin gözlemlediği ve kameralar ile görüntülediği, tanımlanamayan devasa boyuttaki cismin havalimanı üzerinde bir süre beklediği iddia edildi.

Evrensel Uzay Plartformu Blok sayfasında yer alan habere göre, Son zamanlarda Türkiye genelinde çeşitli illerde görülen UFO vakaları ve ihbarları giderek artmaya başladı. En son geçen sene 15 Ocak’ta Ay Dünya’ya en yakın konumundayken (370.000 km) toplu halde insanlar tarafından görünen ve kameralar ile yaklaşık 40 dakika kadar görüntülenen UFO’lar bu sefer, 10 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Ay’ın dünyaya en yakın konumunda olduğu zamanda (363.250 km) ve hiç olmadığı kadar büyük bir boyutta ortaya çıkarak Adana ve Şakirpaşa Havalimanı çevresinde görüldüğü iddia edildi.

Blok haberinde Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda, Şakirpaşa Havaalanı’nın Rump Kule (Havalimanındaki yer trafiğini ayarlayan görevlilerin bulunduğu kule) bölgesinde gökyüzünde beliren devasa cisim, uzunca bir süre halkın bakışları arasında olduğu yerde durduğu belirtiliyor.

Bir süre havalimanı üstünde bekleyen ve 40 dakika boyunca renk değiştirerek gökyüzünde kaldığı söylenen cismin daha sonra hareket ederek ortadan kaybolduğu yazıldı. Ayrıca cismin bazı vatandaşlar ve havalimanı personelinin de video ve fotoğraflarla görüntü aldıkları blok haberinde açıklanıyor.

www.haberapron.com olarak görüşünü aldığımız DHMİ yetkilileri böyle bir hadisenin kayıtlarında olmadığını belirttiler.