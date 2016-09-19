ABD İHA’sı Düşürüldü

Suriye’nin Deir Ez-Zor kentinde, ABD’ye ait insansız hava aracı düşürüldü. ABD öncülüğündeki koalisyon savaş uçakları, geçtiğimiz günlerde aynı bölgede Esed rejimini vurmuş sonra da, “Yanlışlıkla vurduk” açıklamasını yapmıştı.

ABD’nin Suriye Ordusu’nu Deir ez Zor bölgesinde ‘yanlışlıkla’ bombalamasının ardından bu sabah aynı bölgede ABD’ye ait İHA düşürüldü.

Sputnik Türkiye’nin İran televizyon kanalı Press TV’den aktardığı habere göre, Suriyeordusu, Deir ez Zor’un doğusundaki Jabal Therdeh bölgesinde bulunan dağların çevresinde tespit edilen bir İHA’yı düşürdü.

Yerel bir kaynak ise, Suriye ordusunun 137. Topçu Tugayı’na bağlı 17. Tank Birliği tarafından ateş edilen İHA’nın Suriye hava sahasını terk etmeyi başardığını kaydetti. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları Deir ez Zor’daki Suriye ordusuna ait mevzileri vurmuştu. ABD, 62 Suriye askerinin hayatını kaybettiği saldırının ‘yanlışlıkla’ yapıldığını açıklamış ve pişman olduklarını belirtmişti.