Değerli okurlar; Dergimizin 10.sayısı ile yeniden karşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 5-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla ülkemiz ve küresel ölçekte birçok etkinlik düzenlenmekte. Biz de...