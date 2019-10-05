B KAPISI - Sivil Havacılığın Online Dergisi HABERLER
-
Bağcılar MTAL – Uçak Bakım Aalanı Öğrencileri ve Mezunları olarak Telegram’da buluşuyoruz..
-
İstanbul’u etkisi altına alan CB (kümülonimbus) bulutları İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonu etkiledi. Rüzgar, görüş, pistlerin doğrultuları operasyonu nasıl etkiliyor? [www.kokpit.aero ]
-
Değerli okurlar, Havacılığı ve hayatı ciddiye alan dergi B Kapısı’nın yeni sayısı ilekarşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda yine iki kapağın arasına havacılık, eğitim, haber, hikâye, sinema ve şiir sığdıran dergimiz zengin...
-
Değerli okurlar; Dergimizin 10.sayısı ile yeniden karşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 5-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla ülkemiz ve küresel ölçekte birçok etkinlik düzenlenmekte. Biz de...
-
Değerli okurlar; B Kapısı dergisinin ilk sayısında editör olarak görev almıştım. Dergimiz o günden bugüne kadar büyük yollar aldı. Bu sayıyla beraber yeniden size seslendiğim için oldukça heyecanlı ve mutluyum. Bu son sayımızla dergide...
Değerli okurlar, Havacılığı ve hayatı ciddiye alan dergi B Kapısı’nın yeni sayısı ilekarşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda yine iki kapağın arasına havacılık, eğitim, haber, hikâye, sinema ve şiir sığdıran dergimiz zengin...
Bağcılar MTAL – Uçak Bakım Aalanı Öğrencileri ve Mezunları olarak Telegram’da buluşuyoruz..
İstanbul’u etkisi altına alan CB (kümülonimbus) bulutları İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonu etkiledi. Rüzgar, görüş, pistlerin doğrultuları operasyonu nasıl etkiliyor? [www.kokpit.aero ]
Yeniden yapılandırmada başvuru süresi uzatıldıBaşvurusu bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos’a uzatıldı.
Belediye başkanları için ‘yasak’ kalktıİçişleri Bakanlığınca belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelge yürürlükten kaldırıldı.
“Trump vergilerine” karşı otoda güç birliğiABD’nin otomotiv ithalatına ek vergi koyma tehdidi küresel otomotiv sektöründe tedirginliğe yol açıyor. AB, Kanada, Japonya, Meksika ve G. Kore temsilcileri Cenevre’deki kritik zirvede Trump’a karşı güç birliğini masaya...
Xiaomi Mi 8 Türkiye’deXiaomi’nin global pazarında büyük başarı yakaladığı modeli Mi 8, artık Türkiye’de. İşte fiyatı ve özellikleri!
Honor Note 10 fiyatı belli olduBirçok detayı ortaya çıkan Honor Note 10’un şimdi de satış fiyatı internete düştü. Telefon beklendiği gibi uygun bir fiyattan satılacak.
Tesla otomobillerinde yapay zeka kullanacakElektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklama ile otomobillerinin yapay zekaya kavuşacağını ve Kara Şimşek benzeri otomobillerin geleceğinin müjdesini verdi.
Enerjide yerli kaynak kullanımı arttıTürkiye’de bu yılın ilk yarısında devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.