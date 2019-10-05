B KAPISI - Sivil Havacılığın Online Dergisi HABERLER

Dergimiz

B Kapısı 11. Sayı Yayında…

Değerli okurlar, Havacılığı ve hayatı ciddiye alan dergi B Kapısı’nın yeni sayısı ilekarşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda yine iki kapağın arasına havacılık, eğitim, haber, hikâye, sinema ve şiir sığdıran dergimiz zengin...

“Trump vergilerine” karşı otoda güç birliği

Havacılık Haberleri

“Trump vergilerine” karşı otoda güç birliği

“Trump vergilerine” karşı otoda güç birliğiABD’nin otomotiv ithalatına ek vergi koyma tehdidi küresel otomotiv sektöründe tedirginliğe yol açıyor. AB, Kanada, Japonya, Meksika ve G. Kore temsilcileri Cenevre’deki kritik zirvede Trump’a karşı güç birliğini masaya...

Tesla otomobillerinde yapay zeka kullanacak

Havacılık Haberleri

Tesla otomobillerinde yapay zeka kullanacak

Tesla otomobillerinde yapay zeka kullanacakElektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklama ile otomobillerinin yapay zekaya kavuşacağını ve Kara Şimşek benzeri otomobillerin geleceğinin müjdesini verdi.