30 Ekim Sonrası Dış Hat Uçuşlarına Dikkat

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinden yayınladığı bir bildiriyle kış saati uygulamasının kaldırılması nedeniyle dış hat yolcularını ve hava yolu şirketlerini 30 Ekim 2016 sonrası yapılacak uçuşlar için uyardı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinden yayınladığı bir bildiriyle kış saati uygulamasının kaldırılması nedeniyle dış hat yolcularını ve hava yolu şirketlerini 30 Ekim 2016 sonrası yapılacak uçuşlar için uyardı.

SHGM’nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Bilindiği üzere 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kış saati uygulaması kaldırılmış olup, bugüne kadar alışılageldiği şekilde saatlerin bir saat geriye alınmayacak olması nedeniyle 30 Ekim 2016 tarihinden sonra gerçekleştirilecek dış hat uçuşları, saat farklılıklarından dolayı bu değişiklikten etkilenecektir.

Yolcularının bu karar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için havayolu işletmelerimiz tarafından, “Rezervasyon kayıtlarında iletişim bilgisi olan yolculara bilgilendirme mesajı gönderilmesi” ve “İşletme WEB sitelerinde bilgilendirme yapılması” şeklinde önlemler alınmıştır.Bununla birlikte biletlerini acenteler üzerinden alan yolcuların sıkıntı yaşayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle yolcuların uçuş saatlerini, seyahatleri öncesinde kontrol etmeleri herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için önem arz etmektedir”