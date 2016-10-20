3. Havalimanı’nın İlk Asfaltı Döküldü

İstanbul yeni havalimanı (İYH) inşaatındaki bir numaralı pistinde asfalt dökümü başladı. İYH inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl boyunca işletmesini yapmak üzere kurulan İGA, asfalt döküm çalışmaları ile ilgili görüntüleri paylaştı. Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistin bulunduğu alanın daha önce bataklıklarla dolu bir bölge olduğunu belirten İGA İnşaat CEO’su Yusuf Akçayoğlu, çalışmaların geldiği nokta ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Bu bir kilometre taşı

Akçayoğlu şunları aktardı: “Bölgenin bu hâle getirilmesi, platformun hazırlanması, ilk pistin asfalta hazırlanması inanılmaz bir özveri ve emek sonrasında gerçekleşmiş bulunuyor. Büyük gövdeli uçakların rahatlıkla inip kalkabileceği bir pist olacak. Bu kilometre taşını yakalamış olmamız gurur verici. Bu anlamda çalışanlara teşekkür ediyorum.”

İGA İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, yeni havalimanında yer almak isteyen şirketler için alan kiralama sürecinin başladığını belirtti. Keskin, 60’ı aşkın havayolu ve hizmet veren firmaya davet gönderildiğini vurguladı.

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