2 Kişilik Uçak Zorunlu İniş Yaptı

İzmir’den Antalya’ya gelen 2 kişinin bulunduğu ultralight tipi uçak, Konyaaltı İlçesi’ndeki Boğaçayı Deresi yatağına zorunlu iniş yaptı.

İzmir’den Antalya’ya gelen 2 kişinin bulunduğu ultralight tipi uçak, Konyaaltı İlçesi’ndeki Boğaçayı Deresi yatağına zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Selçuk İlçesi’nden havalanarak Antalya’ya gelen içinde iki kişinin bulunduğu TC- UHA tescilli CTLS ultralight tipi uçak, yakıt sistemindeki arıza nedeniyle saat 12.00 sıralarında Boğaçayı Deresi’nin kuru yatağına zorunlu iniş yaptı. Döşemealtı İlçesi’ndeki THK’nın, Karain Meydanı ve Havacılık Eğitim Merkezi’nde düzenlediği, 6 ülkeden 70 pilotun katıldığı Uluslararası Karain Fly-In Festivali’ni izlemek için gelen pilot Ali Natık Doğruöz ile Can Öğütçü’nün bulunduğu uçağın tekerleri kırıldı ve sol kanadı zarar gördü. Uçaktaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Uçağın zorunlu iniş yapmasında sonra bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Pilotlar, sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra tedbiren hastaneye sevk edildi. Ekipler, uçağı incelemeye aldı.