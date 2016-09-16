100 Yıllık Yolcu Uçağını Uçurdular

Alman Junkers F13 yolcu uçağı aslına uygun olarak yeniden imal edilerek uçuruldu. Ünlü uçağın tasarımının üzerinden ise 100 yıl geçti.

Tasarımı 100 yıl önce yapılan Türk Hava Yolları ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan Alman Junkers F13 yolcu uçağı yenilenerek uçuruldu. İlk uçuşunu Zürih’te yapan uçak büyük ilgi gördü.

20 dakika uçtu

20 dakikalık uçuşta çim pistten havalanan Junkers F13, saatte 176 kilometre hızla uçarak gücünü gösterdi. Sistemleri kontrol edilen uçak Zürih’teki Dübendorf Askeri Üssüne inerek yeni uçuşunu beklemeye başladı.