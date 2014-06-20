ABD tarafından 7 ülkenin vatandaşlarına konulan giriş yasağı nedeniyle 4 günde 58 kişinin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uçamadığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşlarına getirdiği ABD’ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan ve İstanbul aktarmalı olarak ABD’ye 4 günde 58 kişi uçamadı. Cumartesi 10, Pazar günü 42 kişi Pazartesi de 4 kişi, bu sabah da 2 kişi uçuş yapamadı. Pazar günü uçamayanların 10’u İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı, 32’si ise İstanbul aktarmalı yolcular oldu. Pazartesi günü ise yine İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı 4 kişi ABD’ye uçamadı.

Bu arada ABD’ye uçamayan 56 kişinin THY yolcusu olduğu belirtildi. Bu sabah erken saatlerde İstanbul’dan Paris’e oradan da transit olarak ABD’ye uçacak Air France Fransız Havayollarına ait iki yolcunun da Atatürk Havalimanı’ndan uçurulmadığı öğrenildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriyelilerin ülkeye girişini durdurması; İran, Irak, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına da 3 aylık vize kısıtlaması getiren kararnamesi bu ülkede 9 noktaya uçan Türk Hava Yolları’nı da etkiledi. Vizesi veya yeşil kartı bulunmasına rağmen uçuşu engellenen ülke vatandaşlarının rezervasyonlarında değişikliğe giderek, kararın iptal olmasını beklemeye başladığı öğrenildi.