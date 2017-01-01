TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARET ETTİ

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği,  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.

 

BASF Ludwigshafen 2 Okumaya devam et

TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİNİ JUVENTAS FİRMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİYOR

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.

turkiye-deki-ucak-bakim-okullari-erasmus-projesini-juventas-firmasiyla-gerceklestiriyor

Okumaya devam et

İlk Yerli “Uçak Merdiveni” İmal Edildi

DHMİ Ekipman Üretim Müdürlüğünce ilk yerli “Uçak Merdiveni” İmal edildi.

Yer hizmetleri kuruluşumuzca yürütülen havalimanlarımızda kullanılmak üzere DHMİ teknik ekiplerince tasarlanan merdivenin seri üretimine başlandı. Ayrıca atölyelerimizde mevcut ve yeni açılan havalimanlarımıza viraj, düz ve döner bagaj konveyörleri imalatları da devam ediyor.

MOBİL KULE ÜRETİMİNE DEVAM

DHMİ Ekipman Üretim Müdürlüğü, daha önce de Van Havalimanında Seyrüsefer hizmetlerini başarıyla yerine getiren “Çekerli Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi” üretimini gerçekleştirmişti.

Doğal afet durumlarında veya geçici olarak Hava Trafik Kontrol Kulesine ihtiyaç duyulan hava limanlarımız için ülkemizin tüm bölgelerine kısa sürede ulaşarak her türlü seyrüsefer hizmetini verebilecek donanıma sahip “Araç üstü mobil hava trafik kontrol kulesi” nin üretimi devam ediyor. Araç üzerinde hidrolik çapraz makaslarla yükselebilme özelliğine sahip ve ihtiyaç duyulduğunda her an hizmete hazır durumda olan Mobil Kule, yurt dışından temin fiyatının % 10’una tekabül eden bir bedel harcanarak kuruluşumuza kazandırılıyor.

Powered by WPeMatico

Bişkek’te Düşen Kargo Uçağı İle İlgili Çalışmalar Tamamlandı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında kargo uçağının düştüğü bölgedeki incelemelerin tamamlandığı bildirildi.

Merkezi Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan ve uçak kazasıyla ilgili incelemeler yapan Devletlerarası Havacılık Komitesinin (MAK) Başkan Yardımcısı Leonid Kaşirskiy, Bişkek’te düzenlediği basın toplantıda, uçağın düşmesine ilişkin kesin sonuçların mayıs ayında açıklanacağını belirtti.

Uçağın kara kutularının incelenmesinin henüz tamamlanmadığını belirten Kaşirskiy, kara kutuların açıldığını ve bellek modüllerinde ulaşılan bilginin “kaliteli” olduğunu söyledi.

Kaşirskiy, komisyonun uçağın düştüğü yerleşim birimindeki çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Bişkek’teki çalışmalar kapsamında pilot ve kule arasındaki diyaloglara ulaştıklarını belirten Kaşirskiy, uçakta herhangi bir teknik sorun olmadığını ve uçağın otomatik pilot kullanılarak indirildiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Pilotun son olarak “Pilot kuleden hava durumuna ilişkin bilgi istiyor. Bilgi verildikten sonra bilginin ulaştığını teyit ediyor.” dediğini belirten Kaşirskiy, kazayla ilgili incelemeye destek veren ülkeler ara ve sonuç raporunu göndereceklerini anımsattı.

Kaşirskiy, MAK uzmanlarına, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Türkiye’den Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları ile Boeing ve ACT havayolları temsilcilerinin destek olduğunu dile getirdi.

Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayollarına ait uçak, iniş yaptığı sırada 16 Ocak’ta Türkiye saatiyle 04.20’de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü. Kazada, kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül, yükleme uzmanı Melih Aslan ve uçuş teknisyeni İhsan Koca’nın yanı sıra 35 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Uçağın kara kutuları analiz için Moskova’ya gönderilmişti.

Powered by WPeMatico

Atatürk Havalimanı’nda Kar Temizleme Tatbikatı

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün bu akşam başlayacağını duyurduğu kar yağışı uyarısının ardından, Atatürk Havalimanı’nda karla mücadele tatbikatı yapıldı.
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların aksamaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Atatürk Havalimanı’nda karla mücadele tatbikatı yapıldı. Tatbikata Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri katıldı. Karla mücadelede kullanılan araçlar apronda çalıştırılarak olası bir kar yağışında nasıl hareket edecekleri gösterildi. Tatbikata karla mücadelede kullanılan tüm araçlar katıldı.

Araçların bakımı yapıldı
İstanbul’da bu akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı öncesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin karla mücadelede kullanacağı 46 araç, bakımları yapılarak hazır bekletiliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi kar yağışının başlamasının ardından ekiplerini üç vardiya olarak 24 saat esasına göre çalışacak şekilde planladı. Ayrıca her vardiyada 90 personel hazır bulundurulacak.

Karla mücadele için yeni araçlar alındı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi daha önce kar yağışında sıkıntı olan körük çevresi ve uçak altını temizlemek için 6 küçük araç aldı. Bu araçlar kar yağışının yoğun olduğu saatlerde yer hizmetleri ekipleriyle koordinasyon içinde çalışarak körükleri temizleyecek.

500 ton de-icing sıvısı alındı
Atatürk Havalimanı’nda karla mücadelede ve uçakların buzlanmasına karşı kullanılmak üzere 500 ton De-icing ve Anti-icing alındı. Sıvılar kullanılmak üzere apronda hazır bekletiliyor.

Powered by WPeMatico

Solotürk’ten Yavaş Uçuş Rekoru

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 2017 gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında Yavaş Uçuş hareketinde F-16 uçağını 100 Knot ( 185 km/saat) süratte hareketi tamamlayarak bir rekora imza attı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 2017 gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında Yavaş Uçuş hareketinde F-16 uçağını 100 Knot ( 185 km/saat) süratte hareketi tamamlayarak bir rekora imza attı.

Dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, 2017 yılı gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında tarihi bir rekora imza attı.

2011 yılından beri ay yıldızımızı ülkemizde ve dünyada gururla dalgalandıran SOLOTÜRK, F-16 uçağıyla gösteri yapan diğer ülkeler ABD, Hollanda, Belçika, izleyicisine sunmaktaydı. Hareketin zorluğu; F-16 uçağının iniş kalkış sürati bile 300 km/h iken, SOLOTÜRK pilotları tarafından 13 tonluk F-16 uçağının 210 km/h ile seyirci önünden selamlama geçişi olan “Yavaş Uçuş” ile geçmesini sağlamalarıydı.

2017 yılı hazırlıkları kapsamında aynı hareketi F-16 kol uçuşunda SOLOTÜRK pilotları Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan 100 knot (180 km/h) ile yapmayı başararak hem SOLOTÜRK tarihinde, hem de F-16 uçağı ile gösteri yapan diğer ülkeler tarihinde bir rekora imza attılar.

2016 yılında SOLOTÜRK’ün katıldığı dünyanın en prestijli hava gösterisi olarak kabul edilen İngiltere Fairford’da yapılan Air Tattoo Hava Gösterisinde aynı hareketi 220 km/saat hızla ile yapan SOLOTÜRK pilotları, İngiliz basınında oldukça geniş çapta övgüyle yer almışlardı. Bu yeni rekorlarıyla hem Avrupa’da hem de diğer kıtalarda 2017 yılında katılacakları hava gösterilerinde ay yıldızımızı gururla temsil edecekler.

Powered by WPeMatico

THY Havacılık Akademisi Eğitim Ağını Genişletiyor

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile yaklaşık bir yıldır bölgesel pazarlama odaklı çalışmalar yürüttüğü Pakistan’ın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan University of Management Technology arasındaki çalışmalar ivme kazandı.

University of Management Technology Rektörü Prof. Dr. Hasan Sohaib MURAD, 16 Ocak 2017 tarihinde Havacılık Akademisi Başkanı Doç. Dr. Sayın Kemal YÜKSEK’i , Akademi binasındaki makamında ziyaret etti. Akademi’nin uzmanlığındaki “M. Sc. in Air Transport Management”, IATA ve ICAO, Tehlikeli Maddeler, Kargo, Yolcu ve Yer Hizmetleri Eğitimleri gibi havacılık eğitim ve programlarının Pakistan ve çevresindeki bölgelerde tanıtımı ve pazarlanması konusu, gerçekleştirilen toplantının ana gündemini oluştururdu.
Son dönemde, iki ülke hükümeti tarafından alınan aksiyonlarla ivme kazanan sıcak ilişkiler, birçok sektörde olduğu gibi havayolu taşımacılığı ve eğitim alanlarındaki ortak çalışmaların artmasını ve yeni projelerin gündeme gelmesini olanaklı hale getirdi. Söz konusu görüşme, taraflar arasında eğitim özelindeki işbirliği süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması yönüyle önem arz ediyor.
Toplantıda Sn. MURAD, Pakistan’da özellikle Boeing ve İTÜ’nün de desteği ile Akademi tarafından yürütülen ve dersleri dünyaca isim yapmış akademisyenler tarafından verilen “M. Sc. in Air Transport Management” yüksek lisans programına ilginin yoğun olduğunu, yürüttükleri pazarlama ve reklam faaliyetleri ile talep sayısının daha da artacağını öngördüklerini dile getirdi. Bu yılın Ekim ayında başlatılacak olan programa Pakistanlı öğrenciler de dahil edilecek.
IATA eğitimleri alanında 2015 yılındaki satış performansı ile gösterdiği başarı dolayısıyla “IATA Premier Circle Member” unvanını alan ve 2016’da gerçekleştirdiği 50’nin üzerinde eğitimle başarı grafiğini yükselten Akademi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelecek kursiyerleri seçkin eğitimlerinde ağırlamaya hazırlanıyor. University of Management Technology ile geliştirdiği faaliyetler ile Pakistanlı öğrencilere de kapılarını açan Akademi, aynı zamanda eğitimlerini ilgili bölgeye taşımayı hedefliyor.

Powered by WPeMatico

Altın düşüşe geçti

Altın düşüşe geçti Altın düşüşe geçti
Kapalıçarşı’da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

Powered by WPeMatico

Enflasyon sepetinden 6 madde çıkarıldı

Enflasyon sepetinden 6 madde çıkarıldı Enflasyon sepetinden 6 madde çıkarıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili Aktaş, “2017 TÜFE sepetinden 6 madde çıkarıldı, 3 madde eklendi.” dedi.

Powered by WPeMatico

'Birkaç yıl içerisinde uygun maliyetli gaz tedarikini sağlayacağız'

'Birkaç yıl içerisinde uygun maliyetli gaz tedarikini sağlayacağız' ‘Birkaç yıl içerisinde uygun maliyetli gaz tedarikini sağlayacağız’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye’nin İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanması sonrasındaki sürece ilişkin, “Birkaç yıl içerisinde inşallah çok daha uygun maliyetli gaz tedarikini sağlayacağız.” dedi.

Powered by WPeMatico

Başkent'e 1 milyar 900 milyon lira yatırım

Başkent'e 1 milyar 900 milyon lira yatırım Başkent’e 1 milyar 900 milyon lira yatırım
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, 2003-2016 yıllarında Ankara’ya yaklaşık 1 milyar 900 milyon liralık yatırım yapıldı.

Powered by WPeMatico

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava şartları nedeniyle, 26 ve 27 Ocak’ta seferler yüzde 20 azaltılacak.

Powered by WPeMatico