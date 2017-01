Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile yaklaşık bir yıldır bölgesel pazarlama odaklı çalışmalar yürüttüğü Pakistan’ın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan University of Management Technology arasındaki çalışmalar ivme kazandı.

University of Management Technology Rektörü Prof. Dr. Hasan Sohaib MURAD, 16 Ocak 2017 tarihinde Havacılık Akademisi Başkanı Doç. Dr. Sayın Kemal YÜKSEK’i , Akademi binasındaki makamında ziyaret etti. Akademi’nin uzmanlığındaki “M. Sc. in Air Transport Management”, IATA ve ICAO, Tehlikeli Maddeler, Kargo, Yolcu ve Yer Hizmetleri Eğitimleri gibi havacılık eğitim ve programlarının Pakistan ve çevresindeki bölgelerde tanıtımı ve pazarlanması konusu, gerçekleştirilen toplantının ana gündemini oluştururdu.

Son dönemde, iki ülke hükümeti tarafından alınan aksiyonlarla ivme kazanan sıcak ilişkiler, birçok sektörde olduğu gibi havayolu taşımacılığı ve eğitim alanlarındaki ortak çalışmaların artmasını ve yeni projelerin gündeme gelmesini olanaklı hale getirdi. Söz konusu görüşme, taraflar arasında eğitim özelindeki işbirliği süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması yönüyle önem arz ediyor.

Toplantıda Sn. MURAD, Pakistan’da özellikle Boeing ve İTÜ’nün de desteği ile Akademi tarafından yürütülen ve dersleri dünyaca isim yapmış akademisyenler tarafından verilen “M. Sc. in Air Transport Management” yüksek lisans programına ilginin yoğun olduğunu, yürüttükleri pazarlama ve reklam faaliyetleri ile talep sayısının daha da artacağını öngördüklerini dile getirdi. Bu yılın Ekim ayında başlatılacak olan programa Pakistanlı öğrenciler de dahil edilecek.

IATA eğitimleri alanında 2015 yılındaki satış performansı ile gösterdiği başarı dolayısıyla “IATA Premier Circle Member” unvanını alan ve 2016’da gerçekleştirdiği 50’nin üzerinde eğitimle başarı grafiğini yükselten Akademi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelecek kursiyerleri seçkin eğitimlerinde ağırlamaya hazırlanıyor. University of Management Technology ile geliştirdiği faaliyetler ile Pakistanlı öğrencilere de kapılarını açan Akademi, aynı zamanda eğitimlerini ilgili bölgeye taşımayı hedefliyor.