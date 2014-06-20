TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARET ETTİ

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği,  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.

 

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TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİNİ JUVENTAS FİRMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİYOR

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.

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2017 Yılında 200 Milyon Yolcu Beklentisi

Avrupa ve Amerika’da faaliyetlerini sürdüren Danimarka menşeili ucakgecikmeleri.com Türkiye pazarının beklediklerinden daha iyi performans göstererek yüksek oranda geri dönüş sağladığını belirtti. Ucakgecikmeleri.com CEO’su Johan Fugmann Türk yolcularının, yolcu hakları konusunda bilinçlendikçe, ucakgecikmeleri.com web sitesinin kullanım oranının da arttığını ve bu bilinçlenmenin havayolları şirketleri için de olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Türkiye pazarına ilişkin tüm beklentilerinin, piyasaya girmelerinin ilk 2 ayında olumlu yönde değiştiğini açıklayan CEO Johan Fugmann; ”Türkiye’nin umut verici bir pazar olduğunu biliyorduk ama iki ayda ulaştığımız sayı bizi tatmin etti,” dedi.

Uçakgecikmeleri.com Kasım 2016 tarihinden beri Türkiye pazarında ve bu süre zarfında 14 bin ziyaretçi sayısını aştı. Websitesi, uçak gecikmesi ve iptali nedeniyle mağdur olmuş yolculara ücretsiz olarak hizmet veriyor ve yolcular adına tazminat alabiliyor. Yardım alan mağdurların sayısı ilk iki ayda 1,000 kişiye ulaştı, diyen Fugmann, uçağı 3 saatten fazla geciken ya da iptal olan yolcuların tazminat alma haklarının olduğunu belirtti. Türkiye’de gecikme ya da iptal nedeniyle alınabilecek tazminatın ortalama olarak 7 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor. Bu oran yılda 2,5 milyar TL’ye eşit.

”Türkiye’deki kullanıcıların her geçen gün daha da bilinçlendiğini ve tazminat haklarını almak için sitemizi ziyaret ettiklerini görüyoruz. Burada büyük bir potansiyel yatıyor,’’ diyen Fugmann, Türkiye genelinde Türk Havayollarının da yolcu haklarından haberdar olduğunu belirtti. ’’Ancak, bazı havayolları gecikme ve iptal tazminatlarını vermeyi hala ret etmekte. Bu da mahkemede bize daha çok iş düşüyor demek,” dedi.

2017 yılında 200 milyon yolcu beklentisi

Türkiye piyasasının havayolu şirketleri için çok ilgi çekici bir pazar olduğunu dile getiren Fugmann, geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye’de havayolu yolcularının her yıl 2 basamaklı sayı ile artış gösterdiğini söyledi. 2017 yılında toplamda 200 milyon yolcu beklentimiz var diyen CEO, bu rakama göre yapılan araştırmalarda uçuşların yüzde ikisinin iptal olduğunu ya da geciktiğini söyledi. Bu durumda 4 milyon yolcunun gecikme ve iptal mağduru olduğunu belirtti. Fugmann, Türkiye havayolu rakamlarıyla ilgili de bilgi verdi. ”Bir yıl içinde 165 milyondan fazla yolcu Türkiye’deki havaalanlarını kullanıyor. Bu rakama bakıldığında 3 milyondan fazla yolcunun uçağı gecikme ya da iptal ile karşılaşabiliyor.”

Ucakgecikmeleri.com, tüm dünyada şu ana kadar başvurduğu davaların 94,7’sini kazandı ve 124,278 yolcuya tazminat alımında yardımcı oldu.

Ucakgecikmeleri.com hukuk alanındaki uzmanlığını havayolu yolcularının haklarını korumak üzerine yoğunlaştırıyor. Danimarka’da kurulan şirket, Avrupa ve İskandinav ülkelerinde hizmet vermekte. Site üzerinde yapılan başvurular dahilinde yolcular, hiçbir ücret ödemeden uçak gecikmeleri ve iptalleri üzerinden tazminat alabiliyor. Eğer, uçak en az 3 saat gecikmişse, web sitesi aracılığı ile direk tazminat için başvurulabiliyor. Ucakgecikmeleri.com ise mahkeme sürecinin sonunda kazanılan paranın yüzde 25’ini alıyor. Geri kalan tazminat müşteriye kalıyor. Ucakgecikmeleri.com 2012 yılından beri Danimarka, Norveç, Finlandiya, Polonya, Almanya, Kanada ve Çek Cumhuriyetinde faaliyet göstermekte.

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“Bir Uçak Bileti Daha Alıp Yakacak Durumum Yok”

Trump’ın yasağı nedeniyle ABD’ye gitmesine izin verilmeyen ve havalimanından geri çevrilen Suriyeli Nael Zeino iki yıldır ayrı olduğu eşi ve çocuğunun yanına gitmenin hayalini kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘seyahat yasağı’nı imzaladığı gün; iki yıldır beklediği ABD vizesi eline geçmişti. İki gün sonra, Antep’ten İstanbul’a yaptığı yolculuk sonrasında, Atatürk Hava Limanında, onu California’ya ailesinin yanına götürecek uçağa giden 226 nolu kapıda, ‘vizesinin iptal olduğunu’ öğrendi. Biz ise onu ilk olarak, sosyal medyada, verdiği 12 saatlik mücadelenin ardından, hayal kırıklığı ve gözyaşları içinde havaalanını terk ederken gördük. ABD’den sığınma hakkı alan eşi Leen Arafat ve iki yaşındaki oğlu Aram’a kavuşacağı yolculuk, başlamadan bitmişti. Şu anda Antep’te Nael Zeino. Telefon görüşmemizde, iki yıllık vize mücadelesini, Trump’ın yasağı sonrası yaşadıklarını ve umutlu bekleyişini BirGün’e anlattı.

Başkan Trump’ın geçen hafta cuma günü; Irak, İran, Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Libya vatadaşlarının ülkeye girişini yasakladığı kararname, ABD içinde ve dışında çok sayıda göçmeni mağdur etti. 32 yaşındaki Suriyeli Jeoloji Mühendisi Nael Zeino, da bu mağdurlardan biri. Suriye’de iç savaş başlamadan, 2010’da aldığı bir iş teklifi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’deki bir petrol sahasında veri mühendisi olarak çalışmaya başladı. Zeino’nun eşi Leen Arafat ise bir ticaret şirketinde…

Yasak üç, vizem bir aylık

Beş yıl kadar sonra, Zeino’nun çalıştığı şirket, IŞİD tehditi nedeniyle, çalışanların ailelerinin alandan tahliye edilmesini istedi. Arafat, bu gerekçeyle ülkeyi terk edip ABD’ye gitti. Kısa süre sonra ise Zeino işini kaybetti, Türkiye’ye geldi. Üç ayın sonunda bir insani yardım merkezinde çalışmaya başladı, ancak günlük sözleşmeyle çalıştığı bu kurumun sağladığı koşullar da bir hayat kurmaya yetmiyordu. Bu esnada Zeino’nun eşi Arafat, Aram isimli bir bebek dünyaya getirdi ve ABD’ye sığınma başvurusunda bulundu. Zeino da eşinin yanına gidebilmek için aile birleşim vizesine… Zeino, oğlu Aram’ı ilk kez, 14 aylık olduğunda geçen yaz Antep’te görebildi.

Zeino, aile birleşimi vizesini 27 Ocak’ta teslim aldı. 29 Ocak’ta havaalanında, vizesinin iptal edildiğini öğrendi. 12 saat kadar havaalanında bekledi. Daha sonra Antep’e dönen Zeino, ABD’deki avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat kurdu, ancak sonuç alamadı.

İsmaili olduğunu söyleyen Zeino, Trump’ın “Müslümanlar’ın yaşadığı bölgelerden gelen azınlıklara ayrıcalık tanıyacağına” ilişkin ifadesini hatırlatarak, “Belki de havalanları emri doğru alamadılar” diyor. Henüz, hayal kırıklığını üzerinden atamamış, “Şu an daha önce çalıştığım yerde çalışmaya devam ediyorum. Ama bir B planı aramaya başladım, henüz ne olduğunu bilemiyorum. ABD’deki örgütlerle, Türkiye’deki ve Lübnan’daki havaalanlarıyla konuşup, uçuşumu kabul edecek bir hava yolu şirketi var mı diye soruyorum. Ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok…”

Donald Trump’ın seyahat yasağı, mülteci ve göçmenlere yapılacak olağanüstü onaylama sürecini de kapsıyor. Oysa halihazırda ABD’ye göç etmek isteyenler olağanüstü bir süreçten geçiriliyor. Zeino’ya göre “iyi insan olduğunu ispat etmeye çalıştığın bu süreci, maddi ve manevi açıdan, herkes kaldıramaz. ABD’nin güvenliğini sarsmayacak, iyi insanlar olduğumuzu kanıtlamaya çalıştık. Daha önce bulunduğum Erbil ve Suriye’den ‘temiz kâğıdı’ istediler. 1000 dolar harcayarak Erbil’e gidip kendim aldım. Çok yoksul kişiler var, herkes bunu yapamazdı. Savaşa rağmen Suriye’den, Selimiye bölgesinden tanıdıklar aracılığıyla belgenin bana ulaşmasını sağladım… Üç ay sürdü, bana ulaştığında geçerlilik tarihi dolmuştu… Ancak iki senenin sonunda vizeyi alabildim.”

Sil baştan

Ve şimdi, Zeino, tüm bu süreçleri baştan yaşayacağını düşünüyor, “İmzalanan kararnameye göre, yasak üç ay boyunca sürecek. Ancak vizem bir aylık” diyor ve ekliyor: “Bu süreç dokuz ay, bir yıl daha uzayacak, hayalkırıklığı yaratan, çok zor bir süreç, daha fazla bekleyemem. (…) Bir de ekonomik mesele var. Örneğin, bir sürü insan bana havaalanına git ve başka havaalanına uç dedi ama bir bilet daha alıp yakacak ekonomik durumum yok… Bekleyeceğim, kaç gün kaç ay, kaç yıl gerekirse…”

Trump’tan kararını gözden geçirmesini isteyen Zeino, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ben birine baktığımda önce insan görürüm. Tek bir Suriyeli kötüyse hepsinin kötü olmadığını bilirim. Amerikalılar için de böyle düşünürüm. Mesela benim görüntülerimi izledikten sonra bana destek olan Amerikalılar oldu, Birleşmiş Milletler’den yaşadıklarım nedeniyle özür mektubu aldım… Fakat daha havaalanındayken Suriye pasaportunu gördükleri anda görevlilerin davranışları değişti.”

Zeino, eşi Arafat’ın Türkiye’den kolay kolay vize ya da oturma izni alamayacağı kanısında. “Başvuruyu mülteci olarak yapsak durum değişir ama ben bizden daha zor durumda olanların hakkını yemek istemiyorum” diyor… Arafat’ın ABD’ye gidişi sırasında sığınma başvurusu planlamadıklarını ifade eden Zeino, “vizemi alıp gidebilsem, neresi olduğu önemli değil” şeklinde konuşuyor, ve zaten bir süredir “Günlerimizi planlamıyoruz. Sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sabah yanıyoruz, bu gün bunlar oldu, tamam deyip yola devam ediyoruz” diyor… Vazgeçmiyor Zeino ve hikâyesine umutla nokta koyuyor: “Belki de yarın sabah ABD’ye geldiğimi duyarsın…”

Birgün

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İsveç, Irak Havayolları’nın Uçuşları Yasaklandı

İsveç, Irak Havayolları’ndan ülkelerine yapılacak tüm uçuşları yasakladı.

İsveç Ulaştırma Dairesi, Irak Havayolları’nın İsveç’e bütün uçuşlarını yasakladı. İsveç Ulaştırma Dairesi, Irak Havayolları’nın AB Güvenlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığını açıkladı.

Açıklamada, Irak Havayolları’ndan daha önceden alınmış bileti bulunan yolcuların mağduriyetinin farkında olunduğu ancak güvenlik şartlarını karşılamayan bir şirkete uçuş izni verilemeyeceği kaydedildi.

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Bursa’da Yunuseli Havalimanı Resmen Açıldı

Bursa’da Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı, tam 16 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, daha şimdiden 60’a yakın uçak sahibinin Yunuseli Havaalanı’ndan yararlanmak için başvuru yaptığını belirterek, önümüzdeki yıl 100’ün üstünde uçağın iniş kalkış yapacağı Yunuseli Havaalanı’nın kent ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediyesi’nin projesi olan havaalanının yeniden açılmasında el birliğiyle çalıştıklarını belirterek, “Çünkü Bursa’ya hizmette aksaklığa meydan veremeyiz. Bursa’nın aksaması demek Türkiye’nin aksaması demektir” dedi.

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'Konutta vergi düzenlemesi sektöre nefes aldıracaktır'

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