Milyonlar harcanarak yapılan Hatay Gaziantep ve Sivas havalimanlarında birçok eksikliğin olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay, milyonlar harcanarak yapılan bazı havalimanlarında yaşanan tehlike ve inşaat kusurlarını ortaya çıkardı. 26.5 milyon lira harcanarak 2007’de hizmete giren Gaziantep Havalimanı’nın bir pistinin hatalı olduğu, bu nedenle alana inen askeri ve sivil uçakların risk altında olduğu açıklandı. Alana inen askeri bir uçağın motoruna bozulan pistin beton parçaları kaçtı. Sayıştay’ın raporunda şu tespitler yapıldı:

DAVA TAKİP EDİLSİN

2007 yılında kesin kabulü yapılan Gaziantep Havalimanı 28/10 no’lu pistinin işletmeye alınmasından kısa bir süre sonra, güvenlik riski oluşturacak şekilde deformasyona uğraması ve zaman içinde yapılan tüm onarımlara rağmen hatalı ve eksik imalattan kaynaklanan sorunlar kalıcı olarak giderilemedi.

Bu nedenle pist iyileştirme projesi yaptırılarak 2013 yılında 22.5 milyon TL bedel üzerinden yeniden ihaleye çıkılmak zorunda kalındı. Ancak sözleşme bedeli ve yasal iş artışı dahilinde söz konusu işin de tamamlanamaması nedeniyle ikmal ihalesine çıkılması ve bu kez 29.4 milyon TL bedel üzerinden yeni bir sözleşme imzalanması suretiyle ortaya çıkan ve 2014 yılında DHMİ Teftiş Kurulu tarafından 30.9 milyon TL olarak tespit edilen kurum zararının tazmini için yüklenici firma aleyhine açılan davanın titizlikle takip edilmesi önerilir.”

ASKERDEN UYARI GELDİ

Pistteki deformasyonun kaza ve kırıma sebebiyet vermek suretiyle can ve mal emniyetini tehlikeye atacak boyutlara ulaştığı hususu, Gaziantep Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçakların pilotları tarafından da beyan edilmeye başlandığı ifade edilen raporda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait uçağın tehlike yaşadığı belirtildi.

Raporda, “Havalimanına iniş yapan bir uçağın, Ana Jet Üssüne dönüşünü müteakip yapılan kontrollerinde motoruna yabancı madde girdiğinin tespit edildiği, bunun üzerine motorun sökülerek bakıma alındığı, uçak motorundaki hasarın ana sebebinin pistteki bozuk yüzeyler olduğunun anlaşıldığı, pist üzerinden kalkan 6-7 cm’ye ulaşan beton parçalarının askeri ve sivil trafik açısından çok büyük risk teşkil ettiği, böylelikle can ve mal kaybına neden olunabileceği, hususlarına yer verilmiştir” denildi.