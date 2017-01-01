İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.
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İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.
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Alman Lufthansa grubuna bağlı Eurowings Hava Yolu’na ait bir yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Kuveyt’e acil iniş yaptı. Uçakta yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadı.
Alman Lufthansa grubuna bağlı Eurowings Hava Yolu’na ait Umman-Almanya seferi yapan bir yolcu uçağının, bomba şüphesiyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptığı bildirildi.
Kuveyt’te yayın yapan “El-Vatan” gazetesinin haberine göre, Umman-Almanya seferini yaparken bomba şüphesiyle acil iniş yaptığı Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda, 188 yolcusu tahliye edilen uçakta bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu.
Emniyet güçlerinin uçakta gerçekleştirdiği incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadığı kaydedildi.
Olaya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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