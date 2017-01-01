TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARET ETTİ

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği,  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.

 

BASF Ludwigshafen 2 Okumaya devam et

TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİNİ JUVENTAS FİRMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİYOR

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.

turkiye-deki-ucak-bakim-okullari-erasmus-projesini-juventas-firmasiyla-gerceklestiriyor

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Türk sanayicilerine 'Kenya'da yatırım daveti

Türk sanayicilerine 'Kenya'da yatırım daveti Türk sanayicilerine ‘Kenya’da yatırım daveti
Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Eke, “Kenya’da yatırım yapacak Türk sanayici orada ürettiği malları rahatlıkla lojistik ve gümrük avantajlarından faydalanarak bölge ülkelerinde pazarlayabilir.” dedi.

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Tesla'dan yeni güncelleme!

Tesla'dan yeni güncelleme! Tesla’dan yeni güncelleme!
Tesla’nın en yeni Autopilot güncellemesi yollarda hız sınırını tekrar ayarlıyor.

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'Hazinenin yeni garanti sistemi reel sektör ve bankaları rahatlattı'

'Hazinenin yeni garanti sistemi reel sektör ve bankaları rahatlattı' ‘Hazinenin yeni garanti sistemi reel sektör ve bankaları rahatlattı’
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Hazine destekli kredi kefalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla uygulamaya konulan PGS ile başta KOBİ olmak üzere bankacılık sektörünün elini rahatlattığını söyledi.

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Samsung Galaxy A 2017 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu

Samsung Galaxy A 2017 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu Samsung Galaxy A 2017 serisi Türkiye’de ön siparişe sunuldu
Bir e-ticaret platformu güçlü performansıyla dikkat çeken, tasarımıyla göze hitap eden, su, toz, yağmur, ter ve kuma karşı dayanıklı yeni Samsung Galaxy A 2017 serisi akıllı telefonları ön siparişle satışa açtı.

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Uçak’ta Bomba Paniği

Alman Lufthansa grubuna bağlı Eurowings Hava Yolu’na ait bir yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Kuveyt’e acil iniş yaptı. Uçakta yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadı.

Alman Lufthansa grubuna bağlı Eurowings Hava Yolu’na ait Umman-Almanya seferi yapan bir yolcu uçağının, bomba şüphesiyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptığı bildirildi.

Kuveyt’te yayın yapan “El-Vatan” gazetesinin haberine göre, Umman-Almanya seferini yaparken bomba şüphesiyle acil iniş yaptığı Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda, 188 yolcusu tahliye edilen uçakta bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu.

Emniyet güçlerinin uçakta gerçekleştirdiği incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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İki Microsoft çalışanı şirketi mahkemeye verdi

İki Microsoft çalışanı şirketi mahkemeye verdi İki Microsoft çalışanı şirketi mahkemeye verdi
İki eski Microsoft çalışanının, Microsoft’u psikolojilerini bozduğu için dava ettiği ortaya çıktı.

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Yarış oyunu sevenler müjde! DiRT Showdow kısa süreliğine Humble Bundle’da ücretsiz olarak sunuluyor. DiRT Showdow’a ücretsiz sahip olmak için acele edin!

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Sony müdürü Snapchat'in başına geçti!

Sony müdürü Snapchat'in başına geçti! Sony müdürü Snapchat’in başına geçti!
Snapchat’in yapımcı şirketi Snap, Sony Entertainment müdürü Michael Lynton’u başkan olarak seçti.

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UUİ astronotlarından yeni uzay yürüyüşü

UUİ astronotlarından yeni uzay yürüyüşü UUİ astronotlarından yeni uzay yürüyüşü
ABD’li astronot Shane Kimbrough ve Fransız astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki güç nakil şebekesine ait geçen hafta yenilenen pilleri devreye sokmak üzere yeni bir uzay yürüyüşüne çıktı.

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Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır kuyruğu

Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır kuyruğu Kapıkule ve Hamzabeyli’de tır kuyruğu
Tır kuyruklarının uzunluğu Kapıkule’de 24, Hamzabeyli’de ise 10 kilometreye ulaştı.

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