TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARET ETTİ

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği,  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.

 

BASF Ludwigshafen 2 Okumaya devam et

TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİNİ JUVENTAS FİRMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİYOR

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.

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Türkiye ile İngiltere Arasında ‘Uçak’ Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile İngiltere arasında Milli Muharip Uçak Projesi ile 2017 Havacılık Güvenliği İşbirliği Programı çerçevesinde iki iş birliği anlaşması imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile İngiltere Başbakanı Theresa May, Çankaya Köşkü’nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.
Törende, ilk olarak Milli Muharip Uçak Projesi’ni (TF-X) geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ile İngiliz savunma devi BAE Systems arasında çerçeve sözleşme imzalandı.
Anlaşmaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI-TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ile BAE Systems Ceo’su Ian Graham King imza attı.
Daha sonra İngiltere ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 2017 Havacılık Güvenliği İşbirliği Programı anlaşması, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ile İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore tarafından imzalandı.

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Trump’ın Göçmen Kararı İstanbul’da Kapıdan Döndürdü

Bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi ABD Başkanı Donald Trump’ın onaylaması, Atatürk Havalimanı’nda da karmaşaya neden oldu. Belirli niteliklere uyan yolcular ABD’ye gitmeleri için uçağa alınırken, bazı yolcuların ise vizeleri son dakikada iptal edildi. ABD’ye giremeyeceklerini öğrenen bazı yolcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den ABD’ye göçü süresiz yasaklayan, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali’den gelenlerin vizelerini en az üç ay askıya alan kararnamesi tartışmalara neden oldu. Kararın ardından ABD’deki havalimanlarında karara tepki gösterilirken, Atatürk Havalimanı’nda ise karmaşaya neden oldu. Türk Hava Yolları’na ait uçaklarla ABD’ye gitmek için havalimanına gelen kararnamede belirlenen ülke vatandaşlarının bazıları uçağa alınırken, bazılarının ise ülkeye girişine izin verilmediği için vizeleri iptal edildi. Yetkililer iki günden beri onlarca yolcunun ABD’ye girişine izin verilmediği söylediler.

SURİYELİ ZAİON’UN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları’nın (THY) ait uçakla Los Angeles’e gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen ancak kararname sonrası uçuşuna izin verilmeyen 32 yaşındaki Suriyeli Nail Zaion, “Suriye Pasaportum var. Buraya geldim ve gerekli evraklarımı göstererek bütün sorumluluğumu yerine getirdim. Buradaki yetkililer vizemin iptal olduğunu ve tekrar konsolosluğa gitmemi önerdiler. Eşim ve çocuğum iki yıldır orada yaşıyor. Vizemi Trump’ın kararnameyi onayladığı gün aldım. Ama vizemin iptal edildiğini söylediler” dedi. Uçağa alınmayan Zaion, gözyaşları içinde biletini iptal ettirmek zorunda kaldı.

EŞİ VE ÇOCUĞUNA İZİN VAR KENDİSİNE YOK

Eşi, kız kardeşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul üzerinden New-York’a gidecek olan Iraklı Ahmet Zahir ise, yeşil kart sahibi olduğunu ve iki yıldır ABD’de yaşadığını söyledi. 2 hafta önce ABD’den Irak’a geldiğini söyleyen Zahir, eşinin ABD’ye gidişine izin verildiğini ancak kendisine ait vizenin iptal edildiğini söyledi. Zahir’in New York uçuşunu iptal edilirken, eşi de ABD’ye gitmeyeceğini söyledi.

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Square Enix, yeni avengers projesini duyurdu

Square Enix, yeni avengers projesini duyurdu Square Enix, yeni avengers projesini duyurdu
Square Enix ve Marvel, yeni Avengers oyunları için el sıkıştı.

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Intel, Optane hafızaların testlerine başladı

Intel, Optane hafızaların testlerine başladı Intel, Optane hafızaların testlerine başladı
Intel’in yeni nesil Optane teknolojili RAM modüllerini test için firmalara gönderdiği bildiriliyor.

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DiRT 4 için çıkış tarihi duyuruldu

DiRT 4 için çıkış tarihi duyuruldu DiRT 4 için çıkış tarihi duyuruldu
Codemasters tarafından yapılan oyunun duyurusuyla birlikte bir de video yayınlandı.

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Gmail artık JavaScript dosyalarını engelleyecek

Gmail artık JavaScript dosyalarını engelleyecek Gmail artık JavaScript dosyalarını engelleyecek
Yakında Gmail postalarına JavaScript dosyaları ekleyip göndermek mümkün olmayacak.

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Uçak Kazasında Ölen Melih Aslan Toprağa Verildi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 16 Ocak’ta düşen Türk kargo uçağının mürettebatında görevli yükleme uzmanı Muğlalı Melih Aslan (40) son yolculuğuna uğurlandı. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düşen ACT Havayollarına ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan birisi olan Yükleme Uzmanı Muğlalı iki çocuk babası olan Melih Aslan’ın cenazesi Muğla’ya getirildi. Aslan’ın tabutu Türk Bayrağına sarılı vaziyette Menteşe Şeyh Muslihittin Camiine getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra şehir yeni mezarlığına defnedildi. Cenazeye eşi Fatma Aslan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kutlamalarda Uçak Düştü

Avustralya Günü kutlamalarının yapıldığı Perth kentinde, 2 kişiyi taşıyan bir uçak Swan Nehri’ne düştü. Uçaktakiler hayatını kaybederken, gösteriler iptal edildi

Avustralya’nın Perth kentinde dün Avustralya Günü kutlamaları sırasında küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Perth Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentte Avustralya Günü etkinlikleri sırasında içinde iki kişinin bulunduğu küçük uçağın nehre düştüğü belirtildi.Açıklamada, geleneksel havai fişek gösterilerinin yapılacağı Swan Nehri’ne düşen uçakta bulunan biri pilot iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Uçağın, havai fişek gösterilerini bekleyen binlerce kişinin gözleri önünde nehre düştüğü kaydedildi.

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İlker Aycı: THY 2017 Yılında Karlı Çıkacak

Türk Hava Yolları’nın, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı’nda görev yapan gazetecilerle bir araya geldiler. İlker Aycı, 2016 yılını, yaşanan krizlere rağmen başarılı kapattıklarını, 2017 yılından da karlı çıkacaklarını söyledi.

Atatürk Havalimanı Basın Odası’nda gerçekleşen toplantıda İlker Aycı, 2017’de beklenen büyümenin devam edip etmeyeceği konusunda sorulan bir soru üzerine, “2016 çok zor bir yıldı. Ülkemiz için de öyle oldu. Aldığımız tedbirlerle, tasarruf tedbirleriyle hem de planladığımız kapasite kalkınma ile uygulamalarımızla Genel Müdürümüzle birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerimizle yaptığımız çalışmalarla, bu zor yılı telafi ederek kapattık. İnşallah, Mart’ta açıklayacağımız bilanço ile bunu en iyi şekilde göreceksiniz. Çok zor bir dönemde neleri yaptığımız daha iyi anlaşılacak. Aynı şekilde 2017 yılına da çok daha ümitli ve çok daha ümit var giriyoruz. Tasarruf tedbirlerimizi ve gardımızı hiçbir şekilde açmadan aklı başında ayağımızı yorganımıza göre uzatarak, yaralarımızı sarmış olarak 2017’ye girdik. 2017’ye girerken çalışanlarımızın bu noktada şirketlerine olan bağlılığı, desteği, sendikamızın da bu şekilde attığı olumlu adımlar birlikte yönetimimiz tarafından olumlu karşılandı. Böylece, çok anlamlı bir şekilde yola çıktık. Bir duruş anlamında, bir prensip anlamında, iş barışı, iş güvencesi birlikte şirketine sahip çıkma anlamında THY çalışanları ve THY Hava-İş Sendikası inanılmaz takdire şayan bir tavır gösterdiler. Bundan çok mutluyuz. 2017 yılına da iyi başladık. Kar hızımızı kesene kadar. Ama 2017’nin 2016’dan çok daha iyi bir yıl olacağına inanıyoruz. Planlamalarımızı buna göre yaptık. Tasarruflarımızı adımlarımızı buna göre atıyoruz. Ama büyümeyi çift haneli olarak planlamadık. Yurdumuzun şartlarını, bölgemizin şartlarını, sektörümüzün şartlarını, havacılık ve turizm sektöründeki gelişmeleri ve trendleri göz önüne alarak planlamayı yaptık. İnanıyorum ki seneyi de karlı bitireceğiz. İnanıyorum ki THY bir kez daha gücünü, marka olarak değerini, pazara payını büyütmüş olarak pazardan çıkacaktır.” dedi.

“REKLAM BÜTÇESİ CİRONUN BİR BUÇUĞU”

İlker Aycı, reklam yapılan bütçe konusunda sorulan soru için, rakiplerinin çok altında bir rakam olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dünyada bu işleri yapan, küresel operasyonları yapan şirketlerin, bunların dünyadaki reklam bütçeleri cirolarının yüzde 10 ile yüzde 20’si arası değişiyor. THY bugün bu dev bütçeler karşısında reklam yapan, mesajını yayınlayanlara karşı, bütçesinin yüzde 1 ile 2 arası 1,5 gibi bir rakamla, bunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Yani bu anlamı ile baktığınız zaman biz sadece reklam bütçesini büyütmek yerine giderek daha tasarruf yapar durumdayız. Ama bizde belli oranda, belli reklamları yapmak zorundayız. Çünkü belli rakamların altına düştüğünüz zaman sahada küresel operasyon yapan şirketler arasında havacılık sektöründe 4’ncü büyük network’a sahibiz. Aynı zamanda dünyada en çok noktaya uçan hava yolu şirketiyiz. Bu anlamıyla küresel pozisyonumuzu korumak mecburiyetindeyiz. Küresel olarak da bu reklamları yapmak zorundayız. Ama bizim ciromuzun içeresinde bunlar 1,5 civarına tekabül ediyor. Rakipler ile karşılaştırıldığında çok çok altlarda kalan bir rakam. Burada önemli olan sadece harcadığınız rakamın niceliği değil, niteliği. Maksata hizmet ediyor mu, maksat hasıl oluyor mu? Buna bakmak lazım. Aldığımız ödüller bunun ispatı. Eleştiriler her zaman olacaktır. Her zaman birileri yaptığınız işlerle ilgili bir şeyler söyleyecektir. Ama aslolan biz kendi vicdan muhasebemizde doğru kararları alıp doğru işleri yapıp bu markayı ve bu bütçeyi doğru yönetiyor muyuz? Sonuçlara baktığımız da hamd olsun doğru yönettiğimizi görüyoruz.”

“SON KAR YAĞIŞI HIZIMIZI KESTİ”

THY’nin Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, son yaşanan kar yağışı krizi ile ilgili olarak tüm kurumların bir yıldız daha atlamaları gerektiğini belirtti. Bilal Ekşi, “Son kar yağışı hızımız kesti ” dedikten sonra şöyle konuştu:

“Bütün kurumlarımız, Sivil Havacılığın gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Tüm paydaş kurumlar, hepsinin daha iyi yapması gerekir. Biz nasıl 4 yıldızsak 5 yıldızı hedefliyorsak, Meteorolojimizin de bir yıldız daha atlaması gerekiyor. DHMİ’nin de bir yıldız atlaması gerekiyor. Dolayısıyla yıldızlarımızı arttırmamız gerekiyor. Meterolojimizin günlük yaptığı tahminler yeterli olmayabilir. Bunu saatlik bazda yaparsa biz daha az iptal yaparız. Planlamaları daha düzgün yaparız. Onlar da bu konuda gayretliler. Çalışıyorlar, ama dediğim gibi hepimizin bir yıldız daha atlamasına ihtiyaç var.”

“YERDE SADECE 8 UÇAK SORUNLU”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaşanan kriz nedeniyle filoda 40 uçağın yerde yattığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, “THY’nin filosunda tam 330 uçak var. Bunun 25 adeti her yıl yaptığımız gibi kış koşulları nedeniyle her an kalkışa hazır olacakmış gibi bekletilmektedir. Ancak 8 adet uçağımızı bunun dışında tutuyoruz. Arkadaşlarımız çalışma halinde. Ya kiralanacaklar ya da satılacaklar. Sonuç olarak bazı yayın organlarında çıktığı gibi THY yerde yatan 40 uçağı yok. Sadece 8 uçak ile ilgili kiralama ve satış için bekletilme var” dedi.

Sendika ile yapılan son anlaşma için de tüm çalışanlarına ve sendika yetkililerine teşekkür edene Ekşi, önümüzdeki günlerde Teknik çalışanları için yapılacak görüşmelerde de olumlu sonuç alınacağını bildirdi.

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Boeing, yeni uzay elbisesini tanıttı

Boeing, yeni uzay elbisesini tanıttı Boeing, yeni uzay elbisesini tanıttı
SpaceX ve Virgin gibi, Boeing de kendi yeni nesil uzay elbisesini geliştiriyor.

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