TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARET ETTİ

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği,  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.

 

BASF Ludwigshafen 2 Okumaya devam et

TÜRKİYE’DEKİ UÇAK BAKIM OKULLARI ERASMUS + PROJESİNİ JUVENTAS FİRMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİYOR

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.

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Borajet ABD’liye Uçtu

Embraer 190 ve 195 tipi uçaklarından bazılarını THY’nin hizmetine de sunan Borajet, Ağustos 2016’de imzalanan 3 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe Kulübü takımlarının “resmi taşıyıcısı” olarak seçildi. ABD’de yaşayan Türk iş adamı Yalçın Ayaslı’ya ait Borajet, Amerikalılar’a satıldı. SBK Holding, Fenerbahçe’nin resmi taşıyıcısı olan 13 uçaklık filoya sahip Borajet için 260 milyon dolar ödeyecek

Türk havacılık sektörüne Amerikan sermayesi girdi. Yurt içi yurt dışında 80’i aşan uçuş ağına sahip Borajet Havayolları’nı Amerikan şirketi SBK Holding satın aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 3 yıllığına “resmi taşıyıcısı” olarak seçilen şirkete yönelik 260 milyon dolarlık operasyonda satın alma görüşmelerinin son 10 günde hız kazandığı belirtildi. Taraflar dün el sıkıştılar.

Taraflara yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Borajet’in satın alınması fikri, Eylül ayı sonunda New York’ta yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı BM Genel Kurulu toplantıları sürecinde gündeme geldi. Anılan süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda dünya devi şirket yöneticileriyle buluştu.

İlaçla başladı

Bünyesinde 12 yolcu uçağı ve 1 tane de iş jeti bulunan Borajet’te 543 kişi çalışıyor. ABD’de yaşayan iş adamı Yalçın Ayaslı’nın sahibi olduğu yüzde 100 hisse, SBK Holding’e geçti. SBK Holding daha önce de, Biofarma İlaç ve Münir Şahin İlaç’ı satın almıştı.

3. havalimanında pozisyon aldı

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “ABD’lilerin bu satın almayı yapmasındaki en temel neden, 3’üncü havalimanı projesi. ABD’liler bu satın alma ile havacılık alanında önemli bir pozisyon elde etmek istiyor” dedi. Aynı kaynak son dönemlerde Türkiye’ye yabancı yatırımcı girişinin azaldığına dikkat çekerek söz konusu satın almanın önemine işaret etti.

Hava taksiden havayollarına

ABD’de yaşayan Türk işadamı olan Yalçın Ayaslı, Türkiye’deki turizme yönelik bazı yatırımlarının yanı sıra “hava taksi” lisansına sahip “Ovair Uçak Bakim Onarım ve Havacılık Ticaret Ltd. Şti” nin tamamını devralarak havacılığa girdi. Şirket daha sonra Borajet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakim Onarım ve Tic. A.Ş. olarak hızla yeniden yapılandırıldı. 2007 yılından itibaren Türk Sivil Havacılığı’nın hizmetine girdi. Nisan 2013’ten itibaren Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait ATR-72 tipi uçakların bakım hizmetlerini üstlendi. Mart 2014’te Borajet Bakım Onarım şirketinin kurulmasıyla Embraer uçakları için bakım yetkisi kazandı. Haziran 2014’ten itibaren, Borajet filosundaki ATR-72 tipi uçakların yerini Embraer-190 tipi uçaklar aldı. Uçuş ağı bugün 80 farklı noktaya ulaştı. Borajet, Çanakkale, Edremit, Tokat, Siirt yanı sıra Ibiza, Rodos ve Trieste uçuş noktalarına tarifeli uçuş gerçekleştiren ilk Türk havayolu kuruluşu oldu. Borajet Havayolları, 2010’dan beri Global XRS ve Cesna Citation Soveregn uçaklarıyla “Private Jet Uçuşları” hizmeti de veriyor. 2014’de kurulan Borajet Charter ise 10’u aşkın ülkede 32 uçuş noktasına ulaşıyor.

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Uçakta Yaşanan Gerginlik Rötara Neden Oldu

Trabzon Havalimanında dün akşam Trabzon-İstanbul seferini yapacak uçağın yolcuları ve kabin görevlileri arasında yaşanan gerginlik uçuşun 3 saat rötar yapmasına neden oldu. Gerginlik esnasında 2 kadın yolcu fenalık geçirirken, kanser hastası olan bir yolcu için de aprona ambulans çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Trabzon’dan İstanbul’a 16.50’de kalkması planlanan özel bir havayolu şirketine ait uçak, yarım saat rötar yapınca yolcular ve kabin görevlileri arasında tartışma başladı. Bir yolcunun ayağa kalkarak kabin amiriyle tartışmaya başlamasıyla alevlenen gerginlik uçağın 3 saat geç kalkmasına neden oldu. Uçakta yaşanan gerginlikten dolayı 2 kadın fenalaşırken, kanser hastası olduğu öğrenilen bir yolcu için de aprona ambulans çağrıldı. Yaşanan olayların ardından uçak 3 saat rötarlı kalkarken, yolcular da mağdur olduklarını söyledi.

Yolculardan Uğur Akdeniz, uçakta yaşananlardan dolayı uçaktan inmeye zorlandıklarını belirterek “Saat 16.50 kalkışlı seferimizin 25 dakika rötarlı olduğunu söylediler. Uçağa bineceğimiz esnada ‘geri dönün uçuş 1 saat daha gecikmeli’ uyarısı yaptılar. Duruma tepki gösterdik. Daha sonra uçağa tekrar geri alındık. Yolcuların uçağa binmesinin ardından uçağın kapıları kapanmayınca bir yolcu ayağa kalkıp kabin amirine neden kalkmadığımızı sordu. Yolcu ile tartışmaya başlayan kabin amiri daha sonra durumu pilota bildirerek yolcunun uçuş güvenliği tehlikeye soktuğuna dair tutanak tuttu. Yaşanan tartışmalar nedeniyle aprona polis geldi. Biz de pilotun değiştirilmesini istedik. Havalandırmayı kapatarak bizi uçaktan indirmeye çalıştılar. Bunun üzerine kanser hastası bir yolcu fenalaştı. İki bayan yolcu da sinir krizi geçirdi. Aprona gelen ambulansın fenalaşan yolculara müdahalesinin ardından uçuşumuz 20.05’de gerçekleşti. Yaşanan bu durumdan dolayı bütün yolcular olarak mağdur olduk” iddiasında bulundu.

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Sarhoş Pilot Uçak Havalimanına Böyle Geldi

Endonezya’da Surabaya-Jakarta seferini yapacak olan uçağın pilotu sarhoş olduğu halde uçağı kullanmaya kalkınca işinden oldu

Low cost carrier olarak hizmet veren Citilink Havayolları’na ait uçağın pilotunun aşırı derecede alkollü olduğu güvenlik kontrollerinden geçisi sırasında farkedildi.

İsminin Tekad Purna olduğu öğrenilen pilot, çantası ve kişisel eşyaları x-ray cihazına koymaya çalışırken elinden düşürdü. Sağa sola yalpalayan, x-ray’dan geçen eşyalarını çantasına koyamayacak kadar sarhoş olan pilota güvenlik görevlileri yardım etti.

Tam çantasını alacağı sırada bu kez de gözlüğünü düşüren pilot o halde uçağın kokpitine kadar geldi. Kalkış için hazırlanan uçaktaki 150 yolcu doğru dürüst anons bile yapamayan pilotta bir anormallik olduğunu sezdi ve durumu hemen polise bildirdi.

Kabine gelen polisler tarafından uçaktan çıkartılan pilotun lisansı askıya alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu-Giresun Havalimanı’nda “Bir Milyonuncu Yolcu” Heyecanı

“Bir milyonuncu yolcu” için karşılama töreni düzenlendi. Yolcu Çolak, “Bir süre önce ailemi görmek için Giresun’a gelmiştim. Geri dönüşte 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrendim. Güzel bir duyguymuş” dedi.

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde 2011’de temeli atılan ve 22 Mayıs 2015’te açılan Türkiye’nin önemli projelerinden Ordu-Giresun Havalimanı’nda hizmet verilen yolcu sayısı bir milyona ulaştı. Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı’nda, “bir milyonuncu yolcu” için tören gerçekleştirildi.

Ordu-Giresun Havalimanı’na özel bir havayolu şirketinden aldığı biletle “bir milyonuncu yolcu” olarak gelen Zerrin Gül Çolak’ı (19) Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ile havalimanı yetkilileri karşıladı.

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Singapur Havayolları Türkiye'de büyeyecek

Singapur Havayolları Türkiye'de büyeyecek Singapur Havayolları Türkiye’de büyeyecek
Singapur Havayolları Avrupa’dan sorumlu Başkanı Subhas Menon, “Türkiye’ye güveniyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul 3’üncü Havalimanı ile birlikte Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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Taksilere indi bindi ücretine dava

Taksilere indi bindi ücretine dava Taksilere indi bindi ücretine dava
Taksilere 8.75 TL indi-bindi ücreti gelmesi tüketici derneklerini harekete geçirdi. Konu yargıya taşınıyor.

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Elektrik kesintisinin maliyeti saatte 2 milyon TL

Elektrik kesintisinin maliyeti saatte 2 milyon TL Elektrik kesintisinin maliyeti saatte 2 milyon TL
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Michelin, Roborace’in resmi lastik sponsoru oldu

Michelin, Roborace’in resmi lastik sponsoru oldu Michelin, Roborace’in resmi lastik sponsoru oldu
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Yenilenen Subaru BRZ Türkiye'de

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