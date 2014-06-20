İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.
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İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.
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THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman’larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.
THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“09 OCAK 2017 tarihinde, ‘İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen’ meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz”
Bu arada Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.
THY 4 GÜNDE 989 SEFER İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği son dört günde kar yağışı yüzünden iptal ettiği sefer sayısını 989 olarak bildirdi. THY olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuramadığı 15 bin yolcuyu otellere yerleştirdi ve havalimanlarında 40 bin yolcuya kumanya dağıttı.
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Florida’nın Fort Lauderdale Havalimanı’nda beş kişinin öldüğü, altı kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin kan donduran görüntüler ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, 26 yaşındaki Esteban Santiago’nun mesajlarını kontrol etmek için cep telefonunu çıkaran birinin soğukkanlılığıyla belinden silahını alıp ateş açtığı net bir şekilde görülüyor.
Görüntülerde Santiago’nun ilk olarak önündeki bir erkeği hedef aldığı anlaşılıyor.
Irak’ta görev yapan eski bir asker olan Santiago, güvenlik kameralarının kadrajından koşarak çıkarken, çevredekilerin umutsuzca sığınacak güvenli bir yer aradığı görülüyor.
26 yaşındaki Santiago, ölümle sonuçlanan şiddet eylemi gerçekleştirmekle suçlanıyor. İdam cezasıyla yargılanabilecek Santiago’ya silahla ilgili daha düşük suçlamaların da yöneltileceği duyuruldu.
Öte yandan, Santiago’nun Alaska’nın Anchorage şehrinden Florida’ya gelirken, bagaj olarak yetkilere sadece yarı otomatik bir tabanca teslim ettiği açıklandı.
Santiago, Florida’ya inince, Anchorage’da yetkililere verdiği silahı geri aldı ve tuvalette şarjörünü takarak, ABD’yi dehşete düşüren katliamı gerçekleştirdi.
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı’ndan bugün için 172 çıkış, 209 geliş olmak üzere toplam 381 sefer gerçekleştirileceğini açıkladı.
İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda üç günde toplam 638 sefer iptali yaşandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi planlanan seferlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Havalimanında 172 çıkış, 209 geliş seferi gerçekleşecek
Bilal Ekşi yaptığı kısa açıklamada, “Bugün Atatürk Havalimanı’nda 172 çıkış, 209 geliş seferi planlanmıştır. Havalimanının slot kapasitesine göre ilave seferler de planlanacaktır” dedi.
Buna göre havalimanında toplamda en az 381 sefer gerçekleştirilmiş olacak. –
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Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuzluklar sürerken, Türk Hava Yolları (THY) saat 17.00’ye kadar olan tüm iç hat seferlerini iptal etti. THY’nin Atatürk Havalimanında iç ve dış hat olmak üzere sefer iptali 640’a yükselirken, yolcuların bekleyişleri 3’üncü günde de sürüyor.
Cuma akşamı İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hala etkisini sürdürüyor. Aşırı yağış nedeniyle kar kalınlığı 40 santimi bulurken, olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında iki günde yüzlerce sefer iptal olurken, Türk Hava Yollarından iç hatlara yönelik bir sefer iptali haberi daha geldi. Havayolu şirketinin iç hatlarda saat 17.00’ye kadar olan tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Son iptallerle birlikte TYH’nin iç ve dış hatlar olmak üzere Atatürk Havalimanı’nda iptal edilen sefer sayısı 640 oldu.
Üçüncü günde de yolcuların bekleyişi sürüyor
Öte yandan, Atatürk Havalimanı’nda olumsuz hava nedeniyle uçamayan yolcuların bekleyişi sürüyor. Üçüncü günde de yolcular havayolu şirketlerinin otel rezervasyon ve bilet ofislerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanında pist temizliği devam ederken, yolcuların bekleyişleri de sürüyor. Bazı yolcuların havalimanında uyuduğu görüldü.
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THY iptal olan seferler listesi açıklandı. Etkili olan kar yağışları nedeniyle 8-9 Ocak tarihlerinde uçuşlar iptal edildi. Resmi açıklama internet üzerinden geldi. İşte THY iptal olan seferler.
THY iptal olan seferler listesi açıklandı. Yapılan uyarıların ardından THY de seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler listesi de resmi site üzerinden açıklandı. İşte 8-9 Ocak THY iptal olan edilen seferler listesi.
İşte İptal Olan O Seferler
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