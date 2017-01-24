İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.
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İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.
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Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in dış hatlarda Ordu Giresun (OGU) Havalimanı, iç hatlarda ise Amasya – Merzifon (MZH) Havalimanı’na gerçekleştireceği uçuşlarla ilgili açıklamayı, değerlendirmeniz ricasıyla, ekte ve aşağıda dikkatinize sunarız.
SunExpress Ordu-Giresun’u Avrupa’ya direkt bağlayan ilk hava yolu
Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, deniz üzerine inşa edilen Türkiye’nin ilk havalimanı Ordu – Giresun (OGU) Havalimanı’ndan Avrupa’ya uçacak ilk ve tek hava yolu olacak. SunExpress, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 01 Mart – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapanacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı’nın yerine dış hatlarda Ordu Giresun (OGU) Havalimanı’na, iç hatlarda ise Amasya – Merzifon (MZH) Havalimanı’na alternatif uçuşlar gerçekleştirilecek.
Samsun Çarşamba Havalimanı’nın kapalı kaldığı süre içerisinde, Ordu Giresun Havalimanı’ndan Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart’ta haftada bir gün karşılıklı sefer düzenleyecek olan SunExpress, 20 Haziran tarihinden itibaren ise Ordu Giresun Havalimanı’ndan Köln’e haftada bir uçuş gerçekleştirmeye başlayacak.
İç hat seferlerinde ise, İzmir ve Antalya’dan Amasya – Merzifon Havalimanı’na uçacak. SunExpress, İzmir’den Amasya – Merzifon Havalimanı’na haftada 4 gün karşılıklı sefer, Antalya’dan ise haftanın 3 günü karşılıklı tarifeli uçuş düzenleyecek.
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Türk Hava Yolları dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu markasına bir yeni destinasyon ekledi. Afrika’da 51. uçuş noktası olan Gine Koranki şehrine uçarak yolculara yeni bir hat açmış oldu. Türk Hava Yolları kamoyuna duyurmak üzere bir bildiri yayımladı.
THY’den yapılan açıklamaya Göre;
Bayrak taşıyıcı havayolunun 120 ülkedeki 296. uçuş noktası; Konakri (Gine) olacak. Geçtiğimiz aylarda uluslararası ölçekte “Türkiye’nin En Değerli Markası”* ilân edilen Türk Hava Yolları, bu misyonun istikrarlı devamı adına büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.
Dünyanın en fazla ülkesine uçan global marka, 30 Ocak 2017 itibariyle uçuş sağlayacağı 120. ülkeyi de kapsamlı uçuş ağına dâhil ediyor. Türk Hava Yolları’nın aynı zamanda Afrika’daki 51. destinasyonu olan Konakri; Gine Cumhuriyeti’nin başkenti ve kıta Afrika’sının da önemli liman şehirlerinden biri.
Haftada 2 gün olmak üzere, Pazartesi ve Perşembe günleri icra edilecek seferlerde, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.
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Özel konseptleriyle fark yaratan BTA, misafirlerini bu kez POM ile iyi hissettirecek. 7 Aralık’ta İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde misafirleriyle buluşan POM, taze soğuk sıkım meyve ve sebze suları, hurma özüyle tatlandırılmış şeker içermeyen dondurmalar, sağlıklı atıştırmalıklar ve smoothie çeşitleriyle alışkanlık yaratacak.
TAV Havalimanları iştiraki BTA, misafirlerini sağlıklı ve enerjik hissettirmeye odaklı yeni konsepti POM ile tanıştırıyor. Yaşam kalitesini arttırma bilinciyle hareket eden ve dengeli bir yaşam stilini benimseyenlerin yepyeni tatlar keşfedebileceği bir “juice bar” konsepti olan POM, 7 Aralık’ta Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde hizmete açıldı. “Yaptığın her seçimle, POM’da iyi hisset!” sloganıyla yola çıkan mekan, misafirlerin havalimanında yolculuk öncesinde ihtiyaç duyabileceği bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirimi rahatlatan, stresi azaltan yiyecek ve içecekler sunuyor.
BTA Projeler Koordinatörü Banu Çatal, “BTA olarak her zaman misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ürünlerimizin ve yaptığımız her işin kalitesini sürekli artırıyoruz. Misafirlerimizin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek yeni konseptler ortaya çıkarıyoruz. Sağlıklı, kaliteli ve zinde bir yaşam için ilham verme misyonuyla doğan POM da bunun bir yansıması. Yolcular uçuş öncesinde hızlı ve sağlıklı seçenekleri POM’da bulacak. Önümüzdeki günlerde bu özel konsepti başka havalimanlarına da taşımayı planlıyoruz” dedi.
Taze ve doğal ürünlerle hazırlanan POM’un menüsü oldukça zengin. POM, bağışıklığı güçlendiren içeceklerden smoothie çeşitlerine, salatalardan, sağlıklı atıştırmalıklara, hurma özüyle tatlandırılmış, işlenmiş şeker içermeyen dondurmalara ve sorbelere uzanan sağlıklı ve her damak tadına uygun seçenekleri yolcuların beğenisine sunuyor. Ürünlerin sunumunda doğada çözünebilen çevre dostu bardak ve kaplar kullanan POM, aynı zamanda doğanın korunmasına da önem veriyor. POM’da meyve ve sebze suları çiğ (raw) olarak Cold-press yani soğuk sıkım teknolojisiyle hazırlandığı ve herhangi bir pastörizasyona uğramadığı için besin değerini de koruyor.
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Türk Hava Yolları, marka yüzü olarak ABD’li ünlü oyuncu Morgan Freeman ile anlaştı. Aynı zamanda pilot olan ünlü oyuncu ile çekilen reklam filmi, 800 milyon kişi tarafından takip edilen 5 Şubat’taki Super Bowl finalinde yayınlanacak.
ÇEKİMLERİ BUGÜN YAPILACAK
THY, Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl’da bu yıl sürprize hazırlanıyor. Çekimleri bugün Los Angeles’ta yapılacak reklam filminde THY Morgan Freeman’ı ABD’deki tanıtım yüzü olarak kullanacak.
800 MİLYON KİŞİ TAKİP EDİYOR
Yayın hakları EUFA Şampiyonlar Ligi Finali’nden iki kat daha değerli olan, NBA finalinden de daha çok izlenen Super Bowl’u geçen yıl 800 milyon kişi izlemişti.
OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU
Aktör ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman, 79 yaşında. Ünlü oyuncu 1987’de ilk Oscar’ını Street Smart filmi ile almıştı. Bugüne kadar 1989’da Driving Miss Daisy, 1994 Esaretin Bedeli ve 2004’te de Million Dollar Baby filmleri ile ödüle ulaşan Freeman, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı.
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