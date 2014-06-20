İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.
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İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.
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Milyonlar harcanarak yapılan Hatay Gaziantep ve Sivas havalimanlarında birçok eksikliğin olduğu ortaya çıktı.
Sayıştay, milyonlar harcanarak yapılan bazı havalimanlarında yaşanan tehlike ve inşaat kusurlarını ortaya çıkardı. 26.5 milyon lira harcanarak 2007’de hizmete giren Gaziantep Havalimanı’nın bir pistinin hatalı olduğu, bu nedenle alana inen askeri ve sivil uçakların risk altında olduğu açıklandı. Alana inen askeri bir uçağın motoruna bozulan pistin beton parçaları kaçtı. Sayıştay’ın raporunda şu tespitler yapıldı:
DAVA TAKİP EDİLSİN
2007 yılında kesin kabulü yapılan Gaziantep Havalimanı 28/10 no’lu pistinin işletmeye alınmasından kısa bir süre sonra, güvenlik riski oluşturacak şekilde deformasyona uğraması ve zaman içinde yapılan tüm onarımlara rağmen hatalı ve eksik imalattan kaynaklanan sorunlar kalıcı olarak giderilemedi.
Bu nedenle pist iyileştirme projesi yaptırılarak 2013 yılında 22.5 milyon TL bedel üzerinden yeniden ihaleye çıkılmak zorunda kalındı. Ancak sözleşme bedeli ve yasal iş artışı dahilinde söz konusu işin de tamamlanamaması nedeniyle ikmal ihalesine çıkılması ve bu kez 29.4 milyon TL bedel üzerinden yeni bir sözleşme imzalanması suretiyle ortaya çıkan ve 2014 yılında DHMİ Teftiş Kurulu tarafından 30.9 milyon TL olarak tespit edilen kurum zararının tazmini için yüklenici firma aleyhine açılan davanın titizlikle takip edilmesi önerilir.”
ASKERDEN UYARI GELDİ
Pistteki deformasyonun kaza ve kırıma sebebiyet vermek suretiyle can ve mal emniyetini tehlikeye atacak boyutlara ulaştığı hususu, Gaziantep Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçakların pilotları tarafından da beyan edilmeye başlandığı ifade edilen raporda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait uçağın tehlike yaşadığı belirtildi.
Raporda, “Havalimanına iniş yapan bir uçağın, Ana Jet Üssüne dönüşünü müteakip yapılan kontrollerinde motoruna yabancı madde girdiğinin tespit edildiği, bunun üzerine motorun sökülerek bakıma alındığı, uçak motorundaki hasarın ana sebebinin pistteki bozuk yüzeyler olduğunun anlaşıldığı, pist üzerinden kalkan 6-7 cm’ye ulaşan beton parçalarının askeri ve sivil trafik açısından çok büyük risk teşkil ettiği, böylelikle can ve mal kaybına neden olunabileceği, hususlarına yer verilmiştir” denildi.
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Katar Hava Yolları’na ait Boeing 777 yolcu uçağı bu sabah şimdiye kadar gerçekleştirilen dünyanın en uzun direk uçuşuna başladı.
Katar Hava Yolları’nın Boeing 777 yolcu uçağı Katar’ın başkenti Doha’dan Yeni Zelanda’nın Auckland kentine, 16 saat 20 dakika sürecek uçuş için yerel saatle 05.10’da havalandı. Havacılık uzmanları daha bir kaç yıl öncesine kadar Avrupa’dan Uzakdoğu’ya uçmak için bir çok aktarma yapmak zorunda olunduğunu, gelişmenin muhteşem olduğunu belirtiyor.
Uzmanlara göre havayolu şirketleri bir kerede en fazla sayıda yolcu taşımak yerine, daha sık tarife, biraz daha küçük uçaklarla direk uçuş yapmanın önemini anlamış durumdalar. Şimdiye kadar gerçekleştirilecek dünyanın en uzun uçuşun yolcuları, yolculuk sırasında Dubai ve Umman’ı katedip, Hindistan’ın güney ucundan geçip, Hint Okyanusu üzerinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine ulaşacaklar. Yolculuk sırasında 10 zaman diliminden geçilecek.
Uzun uçuş planlayan havayolu şirketlerinden Avustralya’nın Qantas Havayoları da Londra’dan Avustralya’nın Perth kentine 17 saat sürecek uçuşlarına 2018 yılında başlayacak.
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