Avrupa ve Amerika’da faaliyetlerini sürdüren Danimarka menşeili ucakgecikmeleri.com Türkiye pazarının beklediklerinden daha iyi performans göstererek yüksek oranda geri dönüş sağladığını belirtti. Ucakgecikmeleri.com CEO’su Johan Fugmann Türk yolcularının, yolcu hakları konusunda bilinçlendikçe, ucakgecikmeleri.com web sitesinin kullanım oranının da arttığını ve bu bilinçlenmenin havayolları şirketleri için de olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Türkiye pazarına ilişkin tüm beklentilerinin, piyasaya girmelerinin ilk 2 ayında olumlu yönde değiştiğini açıklayan CEO Johan Fugmann; ”Türkiye’nin umut verici bir pazar olduğunu biliyorduk ama iki ayda ulaştığımız sayı bizi tatmin etti,” dedi.

Uçakgecikmeleri.com Kasım 2016 tarihinden beri Türkiye pazarında ve bu süre zarfında 14 bin ziyaretçi sayısını aştı. Websitesi, uçak gecikmesi ve iptali nedeniyle mağdur olmuş yolculara ücretsiz olarak hizmet veriyor ve yolcular adına tazminat alabiliyor. Yardım alan mağdurların sayısı ilk iki ayda 1,000 kişiye ulaştı, diyen Fugmann, uçağı 3 saatten fazla geciken ya da iptal olan yolcuların tazminat alma haklarının olduğunu belirtti. Türkiye’de gecikme ya da iptal nedeniyle alınabilecek tazminatın ortalama olarak 7 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor. Bu oran yılda 2,5 milyar TL’ye eşit.

”Türkiye’deki kullanıcıların her geçen gün daha da bilinçlendiğini ve tazminat haklarını almak için sitemizi ziyaret ettiklerini görüyoruz. Burada büyük bir potansiyel yatıyor,’’ diyen Fugmann, Türkiye genelinde Türk Havayollarının da yolcu haklarından haberdar olduğunu belirtti. ’’Ancak, bazı havayolları gecikme ve iptal tazminatlarını vermeyi hala ret etmekte. Bu da mahkemede bize daha çok iş düşüyor demek,” dedi.

2017 yılında 200 milyon yolcu beklentisi

Türkiye piyasasının havayolu şirketleri için çok ilgi çekici bir pazar olduğunu dile getiren Fugmann, geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye’de havayolu yolcularının her yıl 2 basamaklı sayı ile artış gösterdiğini söyledi. 2017 yılında toplamda 200 milyon yolcu beklentimiz var diyen CEO, bu rakama göre yapılan araştırmalarda uçuşların yüzde ikisinin iptal olduğunu ya da geciktiğini söyledi. Bu durumda 4 milyon yolcunun gecikme ve iptal mağduru olduğunu belirtti. Fugmann, Türkiye havayolu rakamlarıyla ilgili de bilgi verdi. ”Bir yıl içinde 165 milyondan fazla yolcu Türkiye’deki havaalanlarını kullanıyor. Bu rakama bakıldığında 3 milyondan fazla yolcunun uçağı gecikme ya da iptal ile karşılaşabiliyor.”

Ucakgecikmeleri.com, tüm dünyada şu ana kadar başvurduğu davaların 94,7’sini kazandı ve 124,278 yolcuya tazminat alımında yardımcı oldu.

Ucakgecikmeleri.com hukuk alanındaki uzmanlığını havayolu yolcularının haklarını korumak üzerine yoğunlaştırıyor. Danimarka’da kurulan şirket, Avrupa ve İskandinav ülkelerinde hizmet vermekte. Site üzerinde yapılan başvurular dahilinde yolcular, hiçbir ücret ödemeden uçak gecikmeleri ve iptalleri üzerinden tazminat alabiliyor. Eğer, uçak en az 3 saat gecikmişse, web sitesi aracılığı ile direk tazminat için başvurulabiliyor. Ucakgecikmeleri.com ise mahkeme sürecinin sonunda kazanılan paranın yüzde 25’ini alıyor. Geri kalan tazminat müşteriye kalıyor. Ucakgecikmeleri.com 2012 yılından beri Danimarka, Norveç, Finlandiya, Polonya, Almanya, Kanada ve Çek Cumhuriyetinde faaliyet göstermekte.