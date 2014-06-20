İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi kapsamında 15.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasını ziyaret etti.
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İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürütülen KA1 Avrupa Birliği projesi, 04.04.2016 tarihinde Almanya’nın Ludwigshafen kentinde başlamıştır. ”Havacılık Eğitiminde İlk Akreditasyon Adımı” başlıklı proje kapsamında, her iki okuldan öğretmenler İbrahim Şahin ve Hamit Yılmaz ile toplamda 18 öğrenci Juventas firmasıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 4 hafta boyunca farklı mesleki kuruluşlarda gezi ve gözlemler gerçekleştirecek, ayrıca Berufsförderungswerg Wieblingen’ de staj programına tabi tutulacaklardır.
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ABD tarafından 7 ülkenin vatandaşlarına konulan giriş yasağı nedeniyle 4 günde 58 kişinin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uçamadığı öğrenildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşlarına getirdiği ABD’ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan ve İstanbul aktarmalı olarak ABD’ye 4 günde 58 kişi uçamadı. Cumartesi 10, Pazar günü 42 kişi Pazartesi de 4 kişi, bu sabah da 2 kişi uçuş yapamadı. Pazar günü uçamayanların 10’u İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı, 32’si ise İstanbul aktarmalı yolcular oldu. Pazartesi günü ise yine İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı 4 kişi ABD’ye uçamadı.
Bu arada ABD’ye uçamayan 56 kişinin THY yolcusu olduğu belirtildi. Bu sabah erken saatlerde İstanbul’dan Paris’e oradan da transit olarak ABD’ye uçacak Air France Fransız Havayollarına ait iki yolcunun da Atatürk Havalimanı’ndan uçurulmadığı öğrenildi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriyelilerin ülkeye girişini durdurması; İran, Irak, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına da 3 aylık vize kısıtlaması getiren kararnamesi bu ülkede 9 noktaya uçan Türk Hava Yolları’nı da etkiledi. Vizesi veya yeşil kartı bulunmasına rağmen uçuşu engellenen ülke vatandaşlarının rezervasyonlarında değişikliğe giderek, kararın iptal olmasını beklemeye başladığı öğrenildi.
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İran kökenli ABD vatandaşı 5 yaşındaki çocuk havalimanında saatlerce kelepçeli tutuldu. Skandalı savunan Trump’ın sözcüsü, “Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD’ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış” dedi.
İran kökenli ABD vatandaşı 5 yaşındaki çocuk havalimanında saatlerce kelepçeli tutuldu. Skandalı savunan Trump’ın sözcüsü, “Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD’ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına herhangi bir gerekçe gösterden 30 gün boyunca ABD’ye giriş yasağı getirmesi tartışılmaya devam ediyor.
Trump yasağının son kurbanı ise, 5 yaşındaki İranlı kökenli ABD vatandaşı bir çocuk oldu.
Ailesiyle birlikte ABD’ye giriş yapmasına izin verilmeyen 5 yaşındaki çocuk başkent Washington’daki Dulles Havalimanı’nda tam 5 saat kelepçeli tutuldu.
ABD VATANDAŞI OLMASINA RAĞMEN KELEPÇE
Geçtiğimiz cumartesi günü Dulles Havalimanı’nda gerçekleşen olayı Demokrat senatör Chris Van Hollend gündeme getirdi. Senatör Chris Van Hollend, 5 yaşındaki çocuğun Maryland doğumlu olduğunu ve annesinin İranlı olduğunu söyledi.
ABD vatandaşı olduğu belirtilen İran kökenli 5 yaşında ki çocuk ailesiyle birlikte havalimanında bekletildi. 5 saat boyunca kelepçeli tutulan minik yavru, serbest kaldıktan sonra annesi tarafından sakinleştirildi.
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Sahibi olduğu yırtıcı kuşları uçakla taşımak için 80 bilet alan Suudi Prens, sosyal medyayı salladı.
Suudi Prens’in kuşlarının fotoğrafı, sosyal paylaşım sitesi Reddit’te yayımlandı. Fotoğrafı yükleyen kullanıcı, “Uçaktaki şahinlerin fotoğrafını bir pilot arkadaşım gönderdi” diye not düştü.
Daily Mail, uçağın Katar Havayolları’na ait olduğu iddiasını ortaya attı ancak bu bilginin doğrulatılamadığını ekledi.
Kuşların uçak içinde uçmamaları için kanatlarının ve gözlerinin bağlandığı görüldü.
Dail Mail, Arap ülkelerinde şahin ya da doğan gibi yırtıcı kuşların uçakla taşınmasının yaygın olduğunu hatırlattı. Gazete, Katar Havayolları’nın ekonomi sınıfında en fazla altı kuş taşınmasına izin verdiğini ve varış noktasına değişiklik gösteren ücretlerin 90 ila 500 sterlin arasında olduğunu belirtti.
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Trabzon’da yoğun kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Trabzon Havalimanının yeniden hizmet verebilmesi için seferberlik başlatıldı. Trabzon Havalimanında karla mücadele araçlarının arızalanması nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren duran hava ulaşımının tekrar başlatılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri seferber oldu. Haber61’in yetkililerden edindiği bilgiye göre AFAD ve Büyükşehir Belediyesinden temin edilen 5 iş makinesi ile çalışmalar başlarken saat 15:00’e kadar pistin hazır hale geleceği hava ulaşımının tekrar başlayacağı bildirildi.
Kaynak:Haber61
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